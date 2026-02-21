Celebran los Dos Laredos alianza estratégica en ceremonia del Abrazo

NUEVO LAREDO, TAM.- En un mensaje político claro de cooperación y visión compartida, los alcaldes de los Dos Laredos fortalecieron su relación binacional durante la tradicional Ceremonia del Abrazo 2026, celebrada en el Puente Internacional II Juárez-Lincoln, donde quedó de manifiesto que esta frontera se distingue por tender puentes de entendimiento y desarrollo, no por levantar muros.

La presidenta municipal de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y el Mayor de Laredo, Texas, Victor Treviño, encabezaron el acto que desde 1898 simboliza la hermandad entre México y Estados Unidos, pero que hoy adquiere una dimensión estratégica en el contexto actual de la relación bilateral.

Ante autoridades civiles, militares y representantes de ambos países, los mandatarios enviaron un mensaje de unidad y corresponsabilidad, reafirmando que la región fronteriza más dinámica del continente continúa apostando por la colaboración institucional, el respeto mutuo y el desarrollo económico compartido.

Este año, la ceremonia tuvo un significado especial para Nuevo Laredo, ya que la alcaldesa dio dos abrazos, tras ser designada como Señora Internacional 2026, distinción que reconoce su trabajo permanente con enfoque al desarrollo binacional, al igual que Anna Benavides Galo, Comisionada del Departamento de Parques y Vida Silvestre de Texas, quien fue nombrada Señora Internacional por Laredo, Texas.

“El Abrazo Internacional no es solo un acto protocolario; es la expresión viva de una relación histórica, cultural y económica que une a Nuevo Laredo y Laredo, Texas. Somos dos ciudades hermanas que demuestran al mundo que la frontera no divide, sino que une, y que la cooperación entre México y Estados Unidos se fortalece cuando trabajamos con respeto, diálogo y visión compartida”, afirmó la presidenta municipal.

Durante el evento, niñas y niños embajadores de México y Estados Unidos protagonizaron el tradicional abrazo, portando trajes típicos que representan la riqueza cultural de ambas naciones, en un gesto que simboliza el futuro compartido de esta región.

En esta significativa ceremonia participaron como Niños del Abrazo 2026 María Fernanda López Torres y Eric Eugenio Galindo Madrigal, por México; así como Minnie Dora Rodríguez y Dylan Valentine Puig, representando a los Estados Unidos.

En el “Abrazo” también participaron el Webb County Judge, Tano Tijerina, acompañado de Kimberly Walker Tijerina, así como el diputado federal Carlos Canturosas Villarreal y la diputada local Ana Laura Huerta Valdovinos.

Empresarios, representantes diplomáticos y miembros de la sociedad civil acompañaron la ceremonia, conscientes de que Nuevo Laredo es el principal cruce comercial de Latinoamérica y Laredo, Texas, uno de los más importantes de Estados Unidos, consolidando a esta frontera como eje clave del intercambio económico bilateral.

La Ceremonia del Abrazo no solo honra una tradición centenaria, sino que envía un mensaje contundente en el escenario actual: aquí se construyen acuerdos, se consolidan alianzas y se fortalecen vínculos humanos que trascienden coyunturas políticas.

Con esta edición 2026, los Dos Laredos ratifican su compromiso de trabajar de manera coordinada para impulsar el crecimiento regional, proteger los intereses comunes y mantener viva una relación que es ejemplo de cooperación binacional para México y Estados Unidos.