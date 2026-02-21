Real Madrid cae en Osasuna y abre la puerta al Barcelona por el liderato de La Liga de España

MADRID (AP) — Víctima de un gol en el último aliento, el Real Madrid dejó en suspenso su condición de líder de La Liga española al sucumbir el sábado 2-1 de visita a Osasuna.

El gol de de Raúl García a los 90 minutos implica que el Barcelona puede superar al Madrid en lo más alto de la clasificación si vence en casa a Levante el domingo.

Los Madrid aventaja por dos puntos al Barça, su perseguidor inmediato, con un partido más.

Vinícius Júnior parecía haber rescatado al menos un punto para el equipo de Álvaro Arbeloa con su gol a los 73 minutos, poniendo un empate transitorio luego que Ante Budimir convirtió un penal en la primera parte para Osasuna.

Después de un anodino comienzo en El Sadar, los merengues reaccionaron en el tramo final. Acariciaron irse al frente a los 78 cuando un disparo a quemarropa de Kylian Mbappé fue desviado frente a la raya de gol por el defensor Javi Galán.

García acabó poniendo sentencia en una gran jugada en la que desairó al zaguero madridista Raúl Asensio y batió con un remate cruzado al arquero Thibaut Courtois.

“Quedan muchísimos partidos. Tenemos mucho margen de mejora. Si no estás al ciento por ciento, cualquiera te pude ganar”, afirmó el técnico merengue Álvaro Arbeloa.

“Espero que no suponga nada (la derrota), porque nos jugamos la vida de nuevo en cuatro días”, añadió sobre el encuentro contra Benfica en la vuelta de los repechajes de la Liga de Campeones, con el Madrid arriba 1-0 en la serie. “Un equipo muestra su fortaleza en las dificultades. Lo que no pueden venir las dudas. Creo en mi equipo. Nos falta mantener la exigencia en el tiempo. Seguiremos trabajando, insistiendo y sacando lo mejor de cada jugador”.

Final alocado de seis goles entre Real Sociedad y Real Oviedo

La Real Sociedad empató 3-3 con el colista Real Oviedo tras un desenlace alocado en su feudo de Anoeta.

Oviedo tomó el control del partido con dos goles rápidos tras el descanso, obra del atacante uruguayo Federico Viñas, que marcó de cabeza a los 50 y 52 minutos 50.

Orri Oskarsson inició la remontada de la Real Sociedad con un potente cabezazo en el 64 y Duje Caleta-Car anotó de cabeza otro para igualar a los 87.

Oskarsson marcó su segundo gol del partido con una definición precisa para poner por delante al equipo local a los 90, pero el drama no había terminado.

Eric Bailly igualó de nuevo el partido en el segundo minuto del tiempo añadido para rescatar un punto para el Oviedo.

Aun así, todavía hubo tiempo para que Gonçalo Guedes estrellara un remate en el poste a los 99.

El Real Betis, quinto clasificado, podría perder terreno en la carrera por la clasificación a la Liga de Campeones tras empatar 1-1 con el Rayo Vallecano.

El gol de Isi Palazón a los 42 anuló el tanto inicial de Cédric Bakambu para el Betis.