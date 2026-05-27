Caen entre 3.6 y 7 pulgadas de lluvia en Nuevo Laredo

“Esta semana no tendremos porcentajes altos de lluvia; sin embargo, existen valores desde el 15 hasta 24 por ciento de probabilidades”, explicó el director de PC y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos. [Cortesía]

“Esta semana no tendremos porcentajes altos de lluvia; sin embargo, existen valores desde el 15 hasta 24 por ciento de probabilidades”, explicó el director de PC y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- Tras la tormenta eléctrica acompañada de lluvia intensa registrada durante la noche del martes y la madrugada del miércoles en Nuevo Laredo, autoridades municipales activaron operativos de atención y vigilancia para mitigar afectaciones y salvaguardar a la población.

El director de Protección Civil y Bomberos, Humberto Fernández Diez de Pinos, informó que los trabajos iniciaron desde la emisión de los avisos preventivos, en coordinación con el Consejo Municipal de Protección Civil.

“Se trabajó puntualmente desde los avisos de la tormenta eléctrica y lluvia intensa que vino a llegar esta madrugada, en donde se trabajó con el Consejo Municipal de Protección Civil”, explicó.

Indicó que entre las principales afectaciones se reportaron árboles derribados y cortes eléctricos eventuales, los cuales fueron atendidos de manera inmediata por las dependencias correspondientes.

“El músculo importante del gobierno municipal trabajó en la parte de las afectaciones como fueron árboles derribados, en donde hubo algunas situaciones de cortes eléctricos eventuales”, detalló.

Asimismo, señaló que se realizaron labores de limpieza y desazolve en infraestructura pluvial para facilitar el flujo del agua.

“Toda la restauración de la limpieza de vados, bocatormentas, guardaganados, existe una coordinación que se encarga de estar al pendiente para que el agua así como cae se vaya”, precisó.

De acuerdo con datos proporcionados por instancias como la Comisión Nacional del Agua y reportes locales, la precipitación alcanzó entre 3.6 y 7 pulgadas en un lapso aproximado de 47 minutos, con lluvias adicionales registradas entre la 1:30 y las 5:40 de la madrugada.

“La media fue de 3.6 a 7 pulgadas en tan solo 47 minutos, lo demás fue lluvia muy puntual desde la 1:30 de la mañana hasta las 5:40 minutos aproximadamente”, indicó.

El funcionario agregó que, tras el fenómeno principal, se presentó un núcleo de lluvia ligero en distintos sectores de la ciudad, lo que motivó recorridos de supervisión.

“Después tuvimos otro núcleo ligero, pero puntual en la ciudad y se hicieron recorridos de sobrevigilancia para estar al pendiente”, señaló.

Como parte de las acciones preventivas, elementos de Protección Civil, en coordinación con Tránsito y Vialidad, inspeccionaron puntos considerados de riesgo, como pasos a desnivel, puentes y zonas bajas.

“Estuvimos revisando junto con Tránsito y Vialidad la parte importante de los pasos a desnivel, puentes y algunos lugares que tenemos ya ubicados en donde son zonas bajas de la ciudad para poder salvaguardar a la ciudadanía”, afirmó.

Finalmente, el titular de la dependencia informó que, aunque durante el resto de la semana no se prevén lluvias intensas, se mantienen las probabilidades de precipitación.

“Esta semana no tendremos porcentajes altos de lluvia; sin embargo, existen valores desde el 15 hasta 24 por ciento de probabilidades”, puntualizó.

Las autoridades mantienen activos los monitoreos meteorológicos y los recorridos de vigilancia en la ciudad, con el objetivo de atender de manera oportuna cualquier eventualidad derivada de las condiciones climáticas.