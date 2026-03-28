Cae hombre en su domicilio

NUEVO LAREDO, TAM .- Una movilización de cuerpos de emergencia se registró en la colonia Francisco Villa luego de que se reportara inicialmente la caída de un hombre desde el techo de una vivienda; sin embargo, al arribar al lugar se confirmó que el lesionado en realidad sufrió una caída al interior de su domicilio.

El incidente ocurrió en un inmueble ubicado en la calle Hipólito Soto número 402, donde vecinos solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia tras recibir información de que una persona se había precipitado desde la parte alta de la vivienda.

Elementos de la Dirección de Protección Civil y Bomberos acudieron al sitio para brindar atención al supuesto lesionado. Tras la valoración realizada por los paramédicos, se determinó que el hombre no había sufrido una caída desde el techo, sino que se había caído de su propia cama dentro del domicilio.

El afectado fue identificado como Fernando, de 51 años, quien presentó una fractura en uno de los dedos del pie derecho como consecuencia de la caída.

Debido a la lesión, el hombre fue trasladado por paramédicos al Hospital General de Zona número 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde quedó bajo atención médica para su valoración y tratamiento correspondiente.

Autoridades de rescate confirmaron que el reporte inicial resultó ser incorrecto, lo que provocó una movilización preventiva de los cuerpos de emergencia para verificar la situación y brindar asistencia al lesionado.