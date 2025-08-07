Buscarán 12 personas obtener certificado de primaria o secundaria: ITEA

Las instalaciones del ITEA de Nuevo Laredo se ubican en calle Independencia # 3557 en el sector de Aduana. [Salvador González/Líder Web]

Nuevo Laredo, Tam.– El coordinador del Instituto Tamaulipeco para la Educación de los Adultos (ITEA) en Nuevo Laredo, Miguel Ángel Castillo Gutiérrez, dio a conocer que el próximo sábado 9 de agosto estarán realizando una actividad en conjunto con la Secretaría de Gobernación Federal, en las denominadas mesas por la paz, que consta de la presentación de un examen para obtener, según sea su caso, sus certificados de nivel básico.

“Consiste en que la Secretaría de Gobernación ha hecho difusión, sobre todo en las áreas de Nuevo Laredo, donde tenemos más incidencia de rezago educativo en jóvenes y también en personas adultas, para que este sábado 9 de agosto, en un convenio que hemos realizado a nivel nacional INEA- Secretaría de Gobernación, para que con un examen se certifiquen quienes son hayan concluido la primaria o secundaria”, explicó Castillo Gutiérrez.

Será una evaluación especial que se aplicará en las instalaciones del ITEA de Nuevo Laredo, ubicadas en Independencia # 3557 en el sector Aduana, donde estarán presentes autoridades de gobernación quienes constatarán la llegada de las personas que efectuarán ese examen.

De acuerdo al coordinador local del ITEA, ya se tiene el registro previo de 12 personas para la presentación de este test, que será realizado únicamente el día sábado 9 de agosto, y que está diseñado para que todas aquellas personas que acudan puedan obtener sus certificados, ya sea de primaria o de educación secundaria.

La evaluación será de 9:00 de la mañana a 4:00 de la tarde. Los interesados deberán presentar copia del CURP y copia de identificación oficial vigente con fotografía.