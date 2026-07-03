El Dólar
Compra:
$16.20
Venta:
$17.40
EN VIVO

Busca INE mejorar materiales electorales para personas con discapacidad visual 

Vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo señala que se busca una participación más incluyente

Iván Zertuche/Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- El Instituto Nacional Electoral (INE) dio por concluida la convocatoria dirigida a personas con discapacidad visual o invidentes, para que aporten propuestas que permitan mejorar la documentación y los materiales electorales, con el objetivo de garantizar una participación más accesible e incluyente en las elecciones del próximo año. La recepción de cuestionarios concluyó el pasado lunes.

 

“Lo que quiere ahora el Instituto es que sean los propios interesados quienes nos digan cómo podemos mejorar la plantilla braille, los materiales y los documentos electorales para que tengan mejores condiciones para ejercer su voto”, comentó Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.

 

Moncada Fuentes explicó que las opiniones de este sector ayudarán a perfeccionar herramientas como la plantilla braille y otros mecanismos de apoyo para facilitar tanto el voto como la participación de personas con discapacidad visual como funcionarios de casilla.

Asimismo destacó que el Instituto trabaja de manera permanente para garantizar el acceso de este sector al padrón electoral y ha contado con el respaldo del DIF para difundir la convocatoria.

 

“Desde hace muchos procesos utilizamos la plantilla braille en cada casilla y capacitamos a los funcionarios para atender a ciudadanos con discapacidad visual, ahora buscamos fortalecer esas acciones con sus propias propuestas”, concluyó.

Foto: Iván Zertuche/Líder Web

Manuel Moncada Fuentes, vocal ejecutivo del INE en Nuevo Laredo.

Lewis Hamilton predice un Gran Premio británico ‘sin precedentes’
Asesinan a periodista secuestrada hace un mes en Veracruz

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.