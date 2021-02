Busca Cabeza de Vaca detalles de acusaciones

CIUDAD VICTORIA,TAM.-El Gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que acudirá hoy a la Cámara de Diputados para pedir que se le notifique sobre la solicitud de desafuero y las acusaciones en su contra por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Al concluir la ceremonia por el Día de la Bandera, en Ciudad Victoria, García Cabeza de Vaca dijo que pedirá ser notificado sobre las acusaciones, tanto de la Fiscalía General de la República, como de la Unidad de Inteligencia Financiera, por las que es investigado. “Quiero informales que una vez concluido este mensaje me presentaré en la Cámara de Diputados, allá en la Ciudad de México, para que me notifiquen las acusaciones que han formulado el Ministerio Público y la Federación”, indicó.

En torno a las nuevas acusaciones, reiteró, que siempre se ha conducido conforme a la ley. “Durante muchos años he sido objeto de infamias y persecuciones políticas, a ustedes les consta”, manifestó. “Esta no es la primera y muy probablemente no será la última y como siempre, a ustedes les consta he dado y daré la cara siempre”.

Acusan de lavado a Cabeza de Vaca

La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Cámara de Diputados el desafuero del Gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, tras acusarlo de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal. La solicitud fue presentada por la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y de Falsificación o Alteración de Moneda y fue revelada anoche por el coordinador parlamentario de Morena, Ignacio Mier. García Cabeza de Vaca acusó al Gobierno federal de orquestar una “embestida política” en su contra. “Morena filtra una supuesta acusación en mi contra. De nuevo el uso faccioso de la justicia donde no hay delito.Nunca he violado la ley. Me defenderé ante cualquier atropello”, manifestó. De acuerdo con un oficio enviado por la Secretaría General de la Cámara de Diputados, la FGR adelantó que está dispuesta a ratificar la solicitud de declaratoria de procedencia. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó dos denuncias sobre el caso ante la SEIDO y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción que darían pie a las indagatorias de FGR.