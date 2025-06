Brutal ataque de agentes estatales a trabajador desata nueva denuncia contra el coordinador Peñaflor Camey

Nuevo Laredo, Tam .— Jorge Armando Campos Martínez, de 45 años, denunció ante el Ministerio Público haber sido brutalmente agredido por al menos diez elementos de la Guardia Estatal, bajo las órdenes del coordinador Luis Ángel Peñaflor Camey. El ataque ocurrió el 4 de junio, mientras regresaba de su trabajo, en el cruce de Gasoducto y Camposanto, en esta frontera.

Según su testimonio, Campos fue interceptado por 2 patrullas y un camión blindado. Los agentes lo rodearon, lo golpearon con puños, patadas y una tabla, e incluso intentaron asfixiarlo. “Me sujetaron para que no los viera, me revisaron sin decir palabra y me robaron 200 pesos. Uno me dijo: ‘te voy a dar unos cascazos’ antes de pegarme en la cabeza”, relató.

El caso ya es investigado por la Fiscalía General de Justicia del Estado bajo el número NUC FGJT/FD/NUEVOLAREDO/NLD/UGI3/00223/2025. Campos señaló que podría identificar a sus agresores, lo que sería clave para la acción penal. “Conté hasta cien como me ordenaron. Me dejaron tirado, adolorido y amenazado”, declaró la víctima.

Este no es el primer señalamiento contra Peñaflor Camey. El funcionario ha sido vinculado con la protección de un ex policía acusado de doble homicidio, uso indebido de equipo oficial, y extorsiones sistemáticas contra ciudadanos. Diversas fuentes dentro de la corporación lo acusan de encubrir violaciones graves a los derechos humanos.

Peñaflor Camey, además recibio depósitos de procedencia ilícita, incluyendo 30 mil pesos en febrero y 100 mil pesos en marzo de 2025, de la delincuencia organizada, esta vinculado con César Morfín Morfín, alias “El Primito”, líder de “Los Metros” del Cartel del Golfo y de una célula del CJNG, de acuerdo a las investigaciones que realizan autoridades federales.

A pesar del historial de abusos, Peñaflor sigue protegido por el secretario estatal de Seguridad Pública, Sergio Hernando Chávez García. La falta de sanciones ha generado inconformidad entre los propios agentes, quienes temen represalias si denuncian los abusos cometidos por sus superiores.

Organismos de derechos humanos y voces ciudadanas exigen la destitución inmediata de Peñaflor Camey y una intervención federal ante la escalada de violencia institucional.

