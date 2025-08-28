Brinda DIF NLD más de 280 servicios en Brigada Médica Infantil ‘Regreso a Clases’

Nuevo Laredo, Tam.- Con gran participación de decenas de familias, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Nuevo Laredo realizó la Brigada Médica Infantil “Regreso a Clases”, en la que se ofrecieron más de 280 servicios gratuitos para garantizar que niñas y niños inicien el ciclo escolar en las mejores condiciones de salud.

En esta jornada, la presidenta del Sistema DIF, Claudette Canturosas Villarreal, recorrió los módulos, saludó a las familias y constató de primera mano la atención que recibieron los menores.

Entre los apoyos brindados se incluyeron 129 consultas médicas con especialistas en neurología, ortopedia, medicina general y odontología infantil; la expedición de certificados médicos; más de 60 cortes de cabello gratuitos, así como 49 lentes a bajo costo para niñas y niños.

La Jurisdicción Sanitaria V se sumó con la aplicación de vacunas para completar esquemas y la realización de pruebas rápidas, fortaleciendo la salud preventiva de la niñez.

El director general del Sistema DIF, Viviano Vázquez Macías, destacó que el éxito de esta brigada fue resultado del trabajo conjunto:

“Estamos muy contentos con la respuesta de la ciudadanía; esta brigada se realiza con amor y compromiso por las niñas y los niños de Nuevo Laredo, porque su salud y bienestar son nuestra prioridad”.

Con estas acciones, el DIF Nuevo Laredo reafirma su compromiso de apoyar a las familias en momentos importantes como el regreso a clases, brindando servicios que representan un beneficio directo y un ahorro económico para la ciudadanía.