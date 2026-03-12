Bodø/Glimt sorprende al Sporting y acaricia cuartos de Champions

Equipo noruego goleó 3-0 en casa y extendió su racha de victorias en el torneo

Ole Didrik Blomberg, derecha, del Bodo/Glimt, anota el segundo gol de su equipo durante el juego de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones entre Bodo/Glimt y Sporting Lisboa, el miércoles 11 de marzo de 2026, en Bodo, Noruega. (Fredrik Varfjell/NTB Scanpix via AP)

BODO, Noruega.- El club Cenicienta de la Liga de Campeones, Bodø/Glimt, escribió otro capítulo el miércoles en su cuento de hadas dentro del torneo.

El modesto equipo noruego goleó 3-0 al Sporting de Lisboa en el partido de ida de un cruce de octavos de final en su diminuto estadio Aspmyra, repleto con 7.971 aficionados.

El Sporting, campeón de Portugal y club que en su día formó a futuras superestrellas como Cristiano Ronaldo y Luís Figo, se convirtió en el más reciente rival que lucía como favorito al viajar muy al norte y que terminó pasando apuros dentro del Círculo Polar Ártico este año.

Manchester City e Inter de Milán fueron derrotados 3-1 cada uno en el campo de césped artificial de Bodø/Glimt desde que el equipo del entrenador Kjetil Knutsen comenzó el año con pinta de quedarse al margen de las rondas de eliminación directa.

Ahora ostenta una notable racha de cinco victorias consecutivas en la Liga de Campeones — todas durante la pretemporada en Noruega, donde el torneo de liga no comienza sino hasta este fin de semana.

Bodø/Glimt se puso en ventaja a los 32 minutos, cuando Sondre Brunstad Fet convirtió un penal, engañando al portero del Sporting, Rui Silva, que se lanzó a la derecha mientras el balón iba rasante a su izquierda.

Ole Blomberg consiguió el segundo en el tiempo añadido de la primera parte, al deslizarse para rematar abajo después de que el balón le llegó tras un rebote.

El delantero centro Kasper Høgh marcó el tercero a los 71, imponiéndose en el área chica para conectar el centro raso y potente de Jens Petter Hauge. Fue el quinto gol de Høgh en la racha de cinco victorias.

¿Convocatorias para el Mundial?

Ninguno de los goleadores ha jugado siquiera con su selección. Fet, de 29 años, y Blomberg, de 25, aún no han sido convocados por Noruega, que pronto acudirá a su primer Mundial en una generación.

Nueve de los 11 titulares en el duelo del miércoles son noruegos y tres —Hauge, el capitán Patrick Berg y Fredrik André Bjørkan— juegan para el equipo de su ciudad natal, que no ganó un título de liga noruega sino hasta 2020.

Høgh, también de 25 años, no ha sido convocado por Dinamarca, que este mes está en un cuadro de repechaje de clasificación al Mundial.

Atípicos en cuartos de final

El equipo del pueblo pesquero frente al mar de Noruega sería el clasificado más improbable a los cuartos de final de la Liga de Campeones en los últimos años. El APOEL de Chipre llegó a esa instancia en 2012 y fue eliminado por el Real Madrid.

El ganador tras el partido de vuelta en Lisboa el próximo martes avanzará para jugar contra Arsenal o Bayer Leverkusen, que empataron 1-1 el miércoles en la ida en Alemania.

Toda la población de Bodø, apenas 55.000 personas, podría caber dentro del estadio del Arsenal.