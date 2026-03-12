El Dólar
Confirman ruptura de ‘Aquiles’ de Malagón; queda fuera del Mundial

Portero del América será operado tras lesionarse ante Filadelfia en Concachampions

ARCHIVO - El arquero del América de México, Luis Ángel Malagón, se lamanta tras recibir un gol de Cruz Azul en un partido de la Copa de Campeones de la CONCACAF, el 8 de abril de 2025 (AP Foto/Eduardo Verdugo, archivo)
AP

CIUDAD DE MÉXICO.- El portero de la selección de México Luis Ángel Malagón se rompió un tendón de Aquiles mientras jugaba con su club América, y se perderá la Copa del Mundo.

El América confirmó el miércoles la lesión y señaló que Malagón, de 29 años, necesita cirugía, lo que significa que estará fuera cuando México, Estados Unidos y Canadá sean coanfitriones de la Copa del Mundo que comienza el 11 de junio.

Malagón se lesionó el martes en el primer tiempo de una victoria del América en los octavos de final de la Copa de Campeones de la CONCACAF ante el Union de Filadelfia.

El arquero fue titular con México el año pasado, cuando el Tri ganó la Liga de Naciones y la Copa Oro. Recientemente disputaba el puesto con Raúl Rangel, quien ha sido titular en cinco de los últimos ocho partidos de la selección.

“Herido y triste, con el alma hecha pedazos”, publicó Malagón en su cuenta de la red social Instagram. “Tratando de entender la situación y preguntando por qué? Ese sueño parece esfumarse, pero sé que Dios algún día me dará la respuesta”.

La lesión de Malagón también podría abrir la puerta para el regreso de Guillermo Ochoa, quien tiene 40 años y espera participar en su sexta Copa del Mundo.

Otros contratiempos por lesiones para México incluyen al lateral derecho Rodrigo Huescas (rotura del ligamento cruzado anterior) y al mediocampista Edson Álvarez (cirugía de tobillo).

El entrenador de la selección, Javier Aguirre, dijo el mes pasado: “Sí, estoy ocupado y preocupado porque son varios los lesionados”.

“La selección no depende de un jugador, pero tampoco es para rehabilitar, es para jugar al cien por ciento. Quien no lo esté o no esté jugando, no puede venir”.

