Beneficia “Presidencia Cerquita de Ti” a más de 35 mil personas en el primer año de Gobierno de Carmen Lilia

Este programa ha permitido llevar a más de 20 colonias las principales ventanillas de trámites, servicios y gestoría del municipio

Canturosas Villarreal reiteró que su gobierno mantiene una política de puertas abiertas, cercana y resolutiva. [Agencias]

Nuevo Laredo, Tam.- Durante el primer año de gobierno de la segunda administración municipal, el programa “Presidencia Cerquita de Ti” ha consolidado su éxito como un modelo de atención ciudadana directa, beneficiando a más de 35 mil neolaredenses en distintos sectores de la ciudad.

Este programa, encabezado por la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, junto al Cabildo y el Gabinete Municipal, ha permitido llevar a más de 20 colonias las principales ventanillas de trámites, servicios y gestoría del municipio, cumpliendo con el compromiso de un gobierno cercano, eficiente y sensible a las necesidades de la comunidad.

La presidenta municipal subrayó que este esquema de trabajo fortalece la relación con la ciudadanía.

“Con ‘Presidencia Cerquita de Ti’ estamos cumpliendo nuestra palabra de escuchar y resolver directamente las necesidades de la gente, acercando soluciones reales hasta sus colonias. Este gobierno seguirá trabajando hombro con hombro con los neolaredenses para mejorar su calidad de vida”, afirmó Canturosas Villarreal.

Entre los servicios brindados destacan: atención médica, dental y ginecológica, aplicación de vacunas, programas de apoyo alimentario dirigidos a madres solteras, adultos mayores y personas con discapacidad, así como acciones de la Secretaría de Servicios Públicos Primarios en materia de alumbrado, bacheo y limpieza.

Además, se han ofrecido 11 mil 634 servicios gratuitos para mascotas a través de la Dirección de Bienestar Animal como lo son la desparasitación externa e interna en caninos, desparasitación de gatos, la aplicación de vacunas contra la rabia, la triple felina y las vacunas múltiples.

Este programa ha atendido a miles de familias, demostrando que el gobierno municipal mantiene como prioridad la atención inmediata y la cercanía con la población.