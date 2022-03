Belleza primaveral

Te compartimos seis de las tendencias que conquistaron las pasarelas de 'Ready to Wear' y que reinarán el 'street style' de esta temporada.

CIUDAD DE MÉXICO.-Los días soleados son el mejor complemento para lucir una piel radiante y llena de color, además de que la inspiración en los años dosmiles está más presente que nunca, los tonos tierra, los detalles brillantes y los labios jugosos se colocan como los protagonistas del maquillaje esta primavera-verano.

Desde Chanel y Christian Dior hasta Versace y Saint Laurent, te compartimos seis de las tendencias que conquistaron las pasarelas de ‘Ready to Wear’ y que reinarán el ‘street style’ de esta temporada.

Bronceado natural

Chanel apostó por recrear una piel bronceada con mejillas rosadas, el look perfecto después de un día de playa. Para conseguirlo, es fundamental hidratar muy bien la piel, después deberás aplicar un bronzer con destellos dorados en pómulos, mejillas, en el puente de la nariz y los párpados.

El ‘blush’ deberá ir en las mejillas con dirección al final de las cejas, creando un efecto natural de los rayos del sol. Finaliza con un labial ‘nude’ o rosa claro.

Nuestra recomendación: Terracotta Light Bloom de Guerlain.

Este polvo bronceador mezcla los colores ideales, un tono base terracotta, una corona con destellos dorados y un corazón rosado que aporta calidez.

Doble delineado

Christian Dior conquistó con un maquillaje que define y resalta la mirada para enamorar con un solo parpadeo. Con el clásico delineado ‘cat eye’ como inspiración, deberás realizar una línea que siga las pestañas.

Para un estilo delicado, realiza un trazo fino y corto, mientras que para una apuesta mucho más dramática, alarga el rasgo de ambos lados y aumenta su grosor.

Nuestra recomendación: On Stage Liner de Dior.

El producto estrella de las pasarelas de la firma, tiene una punta ultra flexible que combina la delicadeza de un pincel con la facilidad de un rotulador, que te da libertad para realizar cualquier tipo de delineado.

Besos brillantes

Blumarine trajo de regreso las tendencias del inicio de la década, no sólo en las prendas, sino también en el maquillaje. Su pasarela estuvo repleta de labios jugosos y destellos corporales.

Opta por un gloss transparente o con ligeros tintes rosados, para poder integrarlo en looks naturales o en propuestas más arriesgadas y coloridas en los ojos.

O combínalo con un delineado más oscuro en el contorno de los labios.

Nuestra recomendación: Vice Plumping Gloss de Urban Decay.

Su fórmula vegana y libre de sulfatos y parabenos hidrata los labios mientras da un efecto voluminoso y suave. No deja sensación pegajosa y es de larga duración.

Mirada enjoyada

La pedrería y los cristales son el complemento perfecto para unos ojos radiantes. Etro decoró el contorno de los ojos con brillos de diferentes tamaños, creando un maquillaje digno de cuento de hadas.

Deja volar tu imaginación y experimenta con este detalle, colócalo por encima del delineado, en el lagrimal, al extremo del ojo e incluso en las cejas.

Nuestra recomendación: Sticky Tack Lash Glue de Huda Beauty.

Este pegamento de pestañas te ayudará a mantener todos los cristales en su lugar por mucho más tiempo. Es transparente y resistente al agua.

Rojo seductor

Saint Laurent plasmó su icónica sensualidad y elegancia en un maquillaje con los labios rojos como protagonistas. Es perfecto para complementar una personalidad fuerte y atrevida.

Al igual que la casa, elige un rojo intenso con algunos destellos borgoña y combínalo con un ‘makeup’ en los ojos muy natural.

Nuestra recomendación: Powder Kiss Liquid de M.A.C.

Este labial mate brinda un aspecto suave e hidratado. Dura hasta diez horas, es resistente, no se transfiere ni se seca.

Tonos neón

Donatella Versace le dio el toque final a sus diseños con un delineado y sombras en colores llamativos y muy vibrantes. Al igual que en la pasarela, puedes mezclar más de un tono en la línea de agua del ojo, el párpado móvil y por debajo de la ceja. Elige colores que contrasten y que despierten tu mirada.

La casa italiana optó por combinar el verde neón con el amarillo y el azul, así como destellos dorados en el lagrimal.

Nuestra recomendación: X Nyane Fierce Fairytale de Morphe.

Esta paleta de alta pigmentación incluye los colores que te permitirán crear un look artístico y de fantasía, ¡experimenta con ella!