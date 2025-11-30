El Dólar
Bajará temperatura a partir de este domingo en los Dos Laredos

Serán tres días seguidos de nuevo frente frío

El lunes bajaría aún más la temperatura a 13 grados como máxima y 9 grados en la mínima. [Archivo/Líder Web]
Iván Zertuche / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.– De acuerdo a la información emitida por el Servicio Meteorológico Nacional, la presencia de un nuevo frente frío hará presencia en los Dos Laredos, a partir de este domingo 30 de noviembre.

La masa de aire polar que impulsó al frente frío comenzará a modificar sus características térmicas, sin embargo, el ambiente continuará siendo frío a muy frío. Este nuevo frente frío se aproxima al norte y noreste del país, interaccionará con una línea seca sobre Coahuila y con la corriente en chorro subtropical, originando chubascos dispersos con posibles descargas eléctricas en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En lo que se refiere a Nuevo Laredo específicamente, se espera para este domingo una temperatura máxima de 17 grados centígrados y en la mínima 9 grados en la misma escala.

Para el lunes bajaría aún más la temperatura a 13 grados como máxima y 9 grados en la mínima. El martes la temperatura máxima subiría a 16 grados centígrados y la mínima sería de 10 grados en la misma escala.

Y, a partir del miércoles se incrementará la temperatura hasta alcanzar los 21 grados centígrados con una mínima de 14 grados.

