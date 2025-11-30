Hallan sin vida a adulto mayor en vivienda de colonia ITAVU

NUEVO LAREDO, TAM.- Un hombre fue localizado sin vida en el interior de una vivienda ubicada en la colonia ITAVU, luego de que un vecino reportara la situación al 9-1-1 al notar que el adulto mayor presentaba dificultades para respirar momentos antes.

Agentes de la Policía Investigadora acudieron al domicilio y fueron recibidos por el propietario del inmueble, identificado como Luis Alberto “H”. En el interior encontraron a un hombre de aproximadamente 60 años, recostado sobre una cama, sin vestimenta y sin signos vitales.

El fallecido no contaba con identificación oficial y no había familiares presentes en el lugar. De acuerdo con el testigo, el hombre era conocido únicamente como “Francisco” y vivía solo en la vivienda desde hacía varios años.

El vecino informó que el hoy occiso presentaba problemas de salud asociados al consumo excesivo de alcohol. Asimismo, mencionó que en días previos había observado vómitos y evacuaciones con sangre, lo que hacía evidente el deterioro de su estado físico.

Ante el agravamiento de sus síntomas y al percatarse de que tenía dificultades para respirar, el testigo pidió auxilio a los servicios de emergencia. Sin embargo, al arribar al punto, personal de la Cruz Roja confirmó que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Las autoridades presumen que la muerte se debió a causas naturales; no obstante, debido a la falta de identificación oficial, se abrió la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el caso.

El cuerpo fue trasladado y quedó bajo resguardo en las instalaciones de la funeraria Valdez, en espera de que algún familiar acuda a reclamarlo o se determine su identidad por los medios legales correspondientes.