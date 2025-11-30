Ignora conductor señal de alto y provoca choque con daños severos

La camioneta afectada era manejada por Iris, de 40 años, quien circulaba con vía libre de poniente a oriente. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Un accidente vehicular registrado en la colonia Primavera, al sur de esta frontera, volvió a poner en evidencia la falta de respeto a los señalamientos de tránsito, luego de que un conductor ignorara un alto y provocará un choque que terminó con daños de consideración.

El percance ocurrió en el cruce de las calles Magnolia y Gardenias, donde un automóvil Chevrolet Malibú modelo 2006 impactó una camioneta Chrysler Voyager y la proyectó contra la malla ciclónica de un predio particular, afectando tanto la estructura como los vehículos involucrados.

El conductor señalado como presunto responsable fue identificado como Óscar Enrique, de 52 años, quien circulaba sobre Gardenias en dirección de sur a norte. De acuerdo con el informe preliminar, al llegar al crucero no respetó la señal de alto, lo que derivó en la colisión.

La camioneta afectada era manejada por Iris, de 40 años, quien circulaba con vía libre de poniente a oriente. El fuerte golpe provocó que su vehículo saliera de la carpeta asfáltica y terminara incrustado en la malla protectora del predio ubicado en la acera noreste.

Habitantes de la zona señalaron que en ese crucero son frecuentes los accidentes debido a la imprudencia de algunos automovilistas que no detienen su marcha pese a la presencia del señalamiento vial.

Agentes de Tránsito se trasladaron al lugar para realizar las diligencias correspondientes y determinar responsabilidades. Confirmaron que, a pesar de lo aparatoso del impacto, no se registraron personas lesionadas.

El incidente dejó únicamente daños materiales en ambas unidades y en la propiedad afectada, por lo que las autoridades exhortaron nuevamente a respetar los señalamientos para prevenir accidentes similares en esta área de la ciudad.