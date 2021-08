Bajan consultas en urgencias

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante el periodo vacacional ha disminuido hasta un 80 por ciento la consulta general en el área de Urgencias del Hospital General, aseguró Juan Manuel Salazar, jefe del área.

Señaló que esta baja está asociada a que mucha gente se está cuidando del Covid-19 y no están saliendo de sus casas.

“Afortunadamente respecto a accidentes en urgencias nos mantenemos, no ha sido como en otros años en que tenemos muchos casos, pero si se han estado presentando, yo considero que mucha gente si se está protegiendo por lo de la pandemia y no están expuestos en la vía pública, por eso no se ha presentado tanto accidente”, subrayó.

Destacó que, en comparación del año 2019, la cifra si ha disminuido considerablemente, pues este año se registra uno de cada 10 accidentes que se presentaban anteriormente.

“Las familias siguen cuidándose, no han salido mucho de sus casas, creemos que están tomando conciencia y lógico eso provoca que no haya tanta estadística de accidentes”, aseguró.

Salazar, agregó que el área de urgencias del Hospital General no ha dejado de trabajar, ya que se encuentran atendiendo a los pacientes que ameriten la atención de urgencia.

“El área de urgencias siempre está disponible, no se puede cerrar, porque si se tiene la atención de pacientes graves que comúnmente llegan tanto de día como de noche”, finalizó.