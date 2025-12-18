El Dólar
Compra:
$16.90
Venta:
$18.40
EN VIVO

Baja dólar a 18.40 a la venta

Centros cambiarios ajustaron el tipo de cambio este miércoles

Imagen de un centro cambiario en Nuevo Laredo. [José García/Líder Web]
José García / Líder Web

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles, el dólar registró una disminución en su costo en centros cambiarios, donde se ofertó en 18.40 a la venta cuando estaba en 18.50.

A la compra también tuvo un ligero descenso la divisa verde, al pasar de 17.00 a 16.90 por uno.

Estos ajustes en la cotización se dan en el marco del cruce de más de 5 mil vehículos de paisanos, que ingresaron este miércoles a suelo mexicano por Nuevo Laredo.

Cada año, en estas fechas, el dólar tiene ajustes constantes impulsado mayormente por el gran flujo de dinero por las compras navideñas y el arribo de visitantes entre otros factores.

Desde el pasado mes de octubre no se tenía una cotización del dólar en los niveles de 18.40 a la venta.

Augura Hafley regreso dominante de Micah Parsons tras grave lesión
Sanciona Estados Unidos al cártel Santa Rosa de Lima por robo de combustible

Related post

Concebido como una nueva plataforma tecnológica de impacto regional, Lider Web trasciende más allá de lo tradicional al no ser únicamente una nueva página de internet, sino más bien un portal con información al día que integra a los diferentes medios que conforman El Grande Editorial: Líder Web y Líder Tv

Contactanos:
Tel: (867) 711 2222
Email: editor.liderweb@gmail.com

Secciones

Social

805 Follows
Copyright 2022 - LiderWeb.MX - All Rights Reserved.