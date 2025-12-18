Baja dólar a 18.40 a la venta

Nuevo Laredo, Tam.- Este miércoles, el dólar registró una disminución en su costo en centros cambiarios, donde se ofertó en 18.40 a la venta cuando estaba en 18.50.

A la compra también tuvo un ligero descenso la divisa verde, al pasar de 17.00 a 16.90 por uno.

Estos ajustes en la cotización se dan en el marco del cruce de más de 5 mil vehículos de paisanos, que ingresaron este miércoles a suelo mexicano por Nuevo Laredo.

Cada año, en estas fechas, el dólar tiene ajustes constantes impulsado mayormente por el gran flujo de dinero por las compras navideñas y el arribo de visitantes entre otros factores.

Desde el pasado mes de octubre no se tenía una cotización del dólar en los niveles de 18.40 a la venta.