Ayudar al prójimo es una buena acción en cuaresma

NUEVO LAREDO, TAM.- Más que privarse de comer carne los viernes de cuaresma como penitencia, una de las mejores acciones que puede realizar un buen cristiano es ayudar al prójimo, consideró el padre Leonardo López Guajardo, párroco de Nuestra Señora de la Paz.

Esta es una cuaresma que nos ha proporcionado un reto, bastante difícil, ahorita es la gran pregunta con este desierto que estamos viviendo. El primer domingo de Cuaresma nos recuerda que Jesús impulsado por el Espíritu Santo se fue solo a orar al desierto y qué curioso, ahora nosotros por una enfermedad, por un miedo, por un virus que ahí está también hemos tenido nuestro desierto. Jesús pasó su cuarentena en el desierto y nosotros en la cuarentena aislados”, mencionó.

Más oración, ayudar a los necesitados santifica más que dejar de comer carne y comer mariscos, por ello es que la iglesia católica ha otorgado el permiso de hacerlo.

“El comer carne o no, no es el sentido de la cuaresma, creo que más bien es el sentido de ser austeros, de la austeridad, no solamente en la manera de comer sino en nuestra manera de tratar a los demás. Reducir la Cuaresma a una comida, es quitarle el sentido, el ayuno debe ser para hacer algo mejor por los demás. La austeridad en la comida como debe ser en el corazón. Ha habido permiso para que los viernes, en vez de comer pescado lo cambiemos por una obra de misericordia”, agregó.

El padre señaló que la feligresía tiene los recursos del ayuno y la confesión, pero también se debe alimentar la fe.