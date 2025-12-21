Avanza Ole Miss con goleada sobre Tulane y sigue en playoff

Trinidad Chambliss, quarterback de Mississippi, lanza un pase en el encuentro ante Tulane, el sábado 20 de diciembre de 2025 en Oxford (AP Foto/Rogelio V. Solís)

Trinidad Chambliss, quarterback de Mississippi, lanza un pase en el encuentro ante Tulane, el sábado 20 de diciembre de 2025 en Oxford (AP Foto/Rogelio V. Solís)

OXFORD, Mississippi.- Trinidad Chambliss corrió para conseguir dos touchdowns y lanzó un pase para lograr otro por Mississippi, que no pareció afectado por la deserción del entrenador Lane Kiffin y aplastó el sábado 41-10 a Tulane en la primera ronda del playoff del fútbol americano colegial.

Acarreos de 20 yardas de Kewan Lacy y cuatro yardas de Chambliss llevaron el balón a la zona prometida y dieron una ventaja de 14-0 a Ole Miss (6to preclasificado con foja de 12-1), antes de que transcurrieran 8 minutos en el debut de Pete Golding como entrenador.

Golding fue ascendido desde el puesto de coordinador defensivo después de que Kiffin se marchó a LSU el 30 de noviembre.

El paso siguiente para Golding y Ole Miss es un duelo de cuartos de final del playoff contra Georgia (2do) en el Sugar Bowl, previsto para el 1 de enero.

Tulane (17mo con 11-3) y el mariscal de campo Jake Retzlaff movieron el balón de manera efectiva en ocasiones, pero los Rebels —que apabullaron al Green Wave por 45-10 el 20 de septiembre— conservaron una ventaja cómoda durante todo el partido. El esquinero Jaylon Braxton consiguió una intercepción temprana, y la defensa de los Rebels logró múltiples recuperaciones de balones sueltos y detenciones en cuarta oportunidad.

Aunque Kiffin había pedido seguir entrenando a Ole Miss durante el playoff incluso mientras trabajaba para su rival de la Conferencia Sureste, el director atlético Keith Carter no lo permitió. Así que los Rebels entraron en lo que posiblemente sea el encuentro más significativo jamás jugado en el Vaught-Hemingway Stadium con un nuevo estratega, sin mencionar un nivel sin precedentes de incertidumbre en el personal y la plantilla para un equipo que compite por un título nacional.

En el famoso Grove de Mississippi, abundaron mantas con mensajes despectivos sobre Kiffin,.

Cuando Golding entró al campo durante los calentamientos, la multitud rugió. Los fanáticos continuaron animando mientras Eli Manning, un ex mariscal de campo de Ole Miss y dos veces ganador del Super Bowl con los Giants de Nueva York, saludaba al nuevo entrenador de los Rebels en la línea lateral.

En la línea lateral opuesta estaba el entrenador de Tulane, Jon Sumrall, a quien se le permitió seguir entrenando al Green Wave después de ser contratado por Florida. Sus esperanzas de regresar a la ciudad natal de Tulane, Nueva Orleans, para prepararse para el Sugar Bowl se desvanecieron, y se estará mudando a Gainesville, Florida, para unirse a los Gators.