Rescata Kane al Bayern con gol decisivo ante Elversberg

El delantero inglés alcanzó 99 anotaciones en Bundesliga mientras el campeón evitó un inesperado tropiezo

Harry Kane del Bayern Múnich aplaude tras el partido contra Elversberg en la Bundesliga, el domingo 13 de septiembre de 2026, en 2026. (Uwe Anspach/dpa vía AP)

Harry Kane del Bayern Múnich aplaude tras el partido contra Elversberg en la Bundesliga, el domingo 13 de septiembre de 2026, en 2026. (Uwe Anspach/dpa vía AP)

BERLÍN.- Un gol de Harry Kane en la recta final del partido evitó un inesperado tropiezo del campeón defensor Bayern Múnich al vencer el domingo como local 2-1 al recién ascendido Elversberg.

Lennart Karl adelantó al Bayern a los 26 minutos antes de que el suplente Maurice Krattenmacher empatara para Elversberg a los 61.

El gol del triunfo de Kane llegó a los 72, cuando el delantero inglés marcó entre una maraña de jugadores después de que Elversberg perdió la posesión ante la presión alta de su rival.

Fue el gol número 99 de Kane en la Bundesliga en 97 partidos.

Elversberg afrontó el partido por delante del Bayern en la tabla tras sorprender a dos ex campeones: Bayer Leverkusen y Borussia Moenchengladbach.

Napoli corta su mala racha en la Serie A

El Napoli puso fin a una racha de tres derrotas consecutivas en todas las competiciones al vencer 1-0 al visitante Bologna.

El mediocampista eslovaco Stanislav Lobotka anotó a los 66 minutos.

Juventus visitaba a Sassuolo más tarde.

Clásico de Escocia

Dan Neil firmó un doblete y Rangers venció 3-0 a Celtic en el primer derbi Old Firm de la temporada por los cuartos de final de la Copa de la Liga escocesa.

A los aficionados de Celtic se les prohibió asistir al partido tras una revisión de la liga escocesa sobre los disturbios que empañaron el encuentro de cuartos de final de la Copa de Escocia entre ambos equipos en marzo.

No hubo informes inmediatos de incidentes tras el último enfrentamiento.