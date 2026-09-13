Zverev conquista el US Open y prolonga sequía estadounidense

NUEVA YORK (AP) — Alexander Zverev quizás estaba tan enchufado en su juego que no se dio cuenta de inmediato que había conquistado el título del Abierto de Estados Unidos.

El alemán de 29 años retrocedió tras la línea de fondo del estadio Arthur Ashe como si se preparara para devolver. Apenas unos instantes después pudo comprender que había ganado la final, dibujó una sonrisa y alzó los brazos para celebrar.

Zverev conquistó su segunda corona de Grand Slam y mantuvo la sequía de títulos de los hombres estadounidenses — vigente desde 2003— en los torneos más prestigiosos del tenis al derrotar el domingo 6-3, 7-6 (2), 5-7, 6-2 a Ben Shelton.

Sin dejarse intimidar por un público ávido de ser testigo de la coronación en un Slam, Zverev derrochó frialdad al marcar los tiempos de la final con autoridad, evitando riesgos innecesarios.

Zverev logró por fin consagrarse en las grandes citas al coronarse en la arcilla de Roland Garros, y dio continuidad a esa conquista sumando el título de Nueva York, el cual se le había escapado amargamente en 2020.

“Creo que Dios ha visto lo duro que trabajamos, cuánto sufrimos y cuánto dolor atravesamos”, dijo Zverev a su equipo durante la ceremonia de premiación. “Creo que 2026 es el resultado de todos los años anteriores”.

En su primera experiencia como primer cabeza de serie en un Slam, aprovechó el titubeante comienzo de Shelton, quien disputaba su primera final de un major. El alemán completó un desempate casi impecable con su saque y maniató el intento de remontada de su rival zurdo ante un público que lo animaba con fervor.

Shelton buscaba convertirse en el primer estadounidense en atrapar un título de Grand Slam desde que Andy Roddick lo hiciera en Flushing Meadows en 2003, así como en el primer hombre negro en lograrlo desde Arthur Ashe en 1968.

El argentino Juan Martín del Potro se mantiene como el último jugador no europeo en ganar un Slam, el US Open de 2009.

Tras su coronación en París, Zverev se convirtió en el primer jugador en conquistar sus dos primeros majors en el mismo año desde Jannik Sinner en 2024.

En 2020, el alemán confiaba obtener su primer título de un major en el US Open, pero dejó escapar una ventaja de dos sets ante Dominic Thiem, convirtiéndose en el primer hombre en hacerlo en una final del torneo desde 1949.

Zverev también alcanzó la final de Wimbledon y cerró este año con marca de 25-2 en partidos de Grand Slam.

En la final, Zverev maniató la potencia de Shelton, quien había dado el zarpazo en los cuartos de final al tumbar al campeón defensor Carlos Alcaraz, en un duelo que acabó a las 3:33 de la madrugada para el final más tardío en la historia del US Open.

Las dos dobles faltas de Shelton en el primer set fueron en situaciones de quiebre.

Shelton optó por arriesgar más para tratar de agitar el rumbo del partido en el segundo parcial. Defender su saque resultó ser un martirio pero logró llevar la manga a un desempate. Pero Zverev lo dominó a su antojo tras abrir una ventaja 5-0.

Un titubeo de Zverev, errático con el marcador 5-6 en el tercer set, presentó a Shelton la oportunidad de adjudicarse de set e ilusionarse con una temontada.

Pero Zverev no dio atisbo a esa posibilidad. Quebró el saque de Shelton de inmediato y ganó 12 de los últimos 14 puntos para certificar la victoria.

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