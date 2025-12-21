Hurts y los Eagles ganan 2do título seguido en el Este de la Nacional al vencer a los Commanders

El receptor abierto de los Eagles de Filadelfia, Devonta Smith, al frente a la izquierda, celebra con sus compañeros tras su touchdown contra los Commanders de Washington durante la primera mitad de un juego de fútbol americano de la NFL, el jueves 20 de diciembre de 2025, en Landover, Maryland. (AP Photo/Nick Wass)

LANDOVER, Maryland.- Mientras la canción “Sir Duke” de Stevie Wonder resonaba, el entrenador de los Eagles se paseaba por el vestuario, intercambiando palmadas con sus jugadores. Nick Siriani llevaba una camiseta negra que tenía impreso un mensaje.

“Hemos estdo ahí y hemos ganado”, decía.

Por lo pronto, los Eagles han logrado algo que se les había negado durante un par de décadas: un segundo título consecutivo en la División Este de la Conferencia Nacional.

“Esto sigue mejorando”, dijo el corredor Saquon Barkley.

No fue una actuación sobresaliente por parte de Filadelfia, campeón reinante del Super Bowl. Incurrió en un balón suelto en el saque inicial y en un par de penalizaciones en el tush push.

Tres intentos de gol de campo se desviaron a la izquierda y los Eagles se fueron al descanso en desventaja. Aun así, Barkley, Jalen Hurts y Filadelfia finalmente se encaminaron en la dirección correcta y revalidaron el cetro divisional al vencer el sábado 29-18 a los Commanders de Washington.

El encuentro incluyó una pelea durante los últimos instantes, cuando Barkley consiguió una conversión de 2 puntos que aumentó la ventaja de los Eagles a 19 puntos antes de que los Commanders anotaran un touchdown sin importancia.

Comenzando jugadas bajo el centro con mucha más frecuencia que al principio de la temporada, Hurts completó 22 de 30 lanzamientos —15 de ellos atrapados por A.J. Brown o DeVonta Smith— para 185 yardas, dos touchdowns y sin pérdidas de balón. Conectó con Smith desde 5 yardas en la primera mitad y con Dallas Goedert desde 15 en el tercer cuarto para culminar una serie de 17 jugadas, 83 yardas y 10 minutos y medio.

“Lentamente hemos estado jugando mejor y mejor en el lado ofensivo del balón”, dijo Goedert, cuya décima recepción de touchdown en esta temporada empató un récord para alas cerradas de Filadelfia que se estableció por primera vez en la década de 1960.

Hurts también hizo mucho daño por tierra, al ganar 40 yardas en siete acarreos para los Eagles (10-5), quienes han seguido una racha de tres derrotas consecutivas con dos triunfos al hilo. Son el primer equipo en liderar el Este de la Nacional en temporadas consecutivas desde que Filadelfia lo hizo cada año de 2001 a 2004.

La sequía desde entonces fue la más larga sin un campeón repetido para cualquier división en la historia de la NFL.

Barkley añadió una carrera de anotación de 12 yardas por los Eagles, parte de su actuación de 21 acarreos y 132 yardas que elevó su total de yardas por tierra de la temporada por encima de las 1.000 yardas.

Los Commanders (4-11) han perdido nueve de sus últimos 10 encuentros y estaban ya eliminados de la contienda de postemporada. En estas condiciones, había mucho verde en las gradas.

Los cánticos de “¡Eagles!” resonaban frecuentemente y los gritos de “¡Cooooop!” saludaron la intercepción de Cooper DeJean a Josh Johnson, el tercer mariscal de campo de Washington, quien entró cuando Marcus Mariota debió marcharse después de la primera serie en el tercer cuarto con una mano derecha lesionada mientras Washington ganaba por 10-7.

Mariota comenzó el sábado en lugar de Jayden Daniels, ganador del premio más reciente de la AP al Novato Ofensivo del Año, quien llevó a los Commanders a la final de la Nacional la temporada pasada —donde perdieron 55-23 ante Filadelfia— pero ha sido descartado en 2025 después de lidiar con una serie de lesiones y aparecer en apenas siete duelos.