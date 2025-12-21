El Dólar
Apagón en San Francisco deja a 130 mil casas y negocios sin electricidad

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había "afectaciones significativas en el tránsito" en toda la ciudad.
AP

SAN FRANCISCO.- Un apagón masivo dejó el sábado sin electricidad a 130.000 hogares y negocios en San Francisco, informó Pacific Gas and Electric Co.

La falla eléctrica dejó a una gran parte del norte de la ciudad a oscuras, comenzando con los vecindarios de Richmond y Presidio y las áreas alrededor del Parque Golden Gate a primeras horas de la tarde.

PG&E no respondió de momento a solicitudes de comentarios sobre la causa de los apagones, los cuales afectaron aproximadamente a un tercio de los clientes de la compañía en la ciudad.

Publicaciones en redes sociales y medios locales informaban sobre cierres de restaurantes y tiendas, así como luces del alumbrado público y de decoraciones navideñas apagadas.

El Departamento de Gestión de Emergencias de San Francisco dijo en X que había “afectaciones significativas en el tránsito” en toda la ciudad, e instó a la población a evitar viajes no esenciales.

Las agencias de transporte de la ciudad dijeron que estaban omitiendo algunas paradas de autobuses Muni y de trenes BART debido a los cortes de energía.

Al menos algunos de los apagones fueron causados por un incendio que se desató dentro de una subestación de PG&E en las calles 8th y Mission, informaron funcionarios de bomberos en X alrededor de las 3:15 de la tarde

Hacia las 4 de la tarde, PG&E publicó en X que había estabilizado la red eléctrica y no esperaba más interrupciones para los clientes. La compañía dijo que no podía confirmar si la electricidad se restablecería el sábado.

