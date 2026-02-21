Auxilia Tránsito Estatal a conductora varada

NUEVO LAREDO, TAM .- Una conductora fue auxiliada por personal de Tránsito Estatal luego de que su vehículo presentara una falla mecánica mientras circulaba por el bulevar Luis Donaldo Colosio.

El apoyo se brindó durante recorridos de seguridad y vigilancia que realizaban los elementos, quienes detectaron un automóvil Nissan Tsuru detenido a un costado de la carpeta asfáltica. Ante esta situación, los agentes detuvieron su marcha para verificar las condiciones del vehículo y descartar riesgos para la conductora y otros usuarios de la vialidad.

Tras la inspección, se confirmó que la unidad registraba sobrecalentamiento en el motor, lo que obligó a la conductora a orillarse de manera preventiva para evitar daños mayores o la posibilidad de un percance vial.

Los elementos de Tránsito Estatal proporcionaron agua para enfriar el motor, acción que permitió estabilizar el funcionamiento del vehículo. Luego de la intervención, la conductora pudo reanudar su trayecto por sus propios medios.

La atención se desarrolló en el lugar sin requerir la participación de otros cuerpos de auxilio, como parte de las labores preventivas y de asistencia que la corporación realiza de manera permanente en la ciudad.