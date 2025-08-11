Autoriza Cabildo descuento del 100% en recargos del predial

Nuevo Laredo, Tam.- En sesión ordinaria, el Cabildo de Nuevo Laredo aprobó por unanimidad la condonación del 100% en los recargos del impuesto predial durante todo el mes de agosto, como parte de las acciones permanentes de apoyo a la economía familiar e impulso al pago oportuno de este impuesto.

La presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, destacó que estas campañas de descuento han generado una mayor respuesta ciudadana, lo que se traduce en más recursos para obras y mejor infraestructura.

“Gracias a estas acciones, cada vez son más los ciudadanos que se ponen al corriente con su predial, lo que fortalece la recaudación y nos permite seguir transformando a Nuevo Laredo con más obra pública y mejores servicios”, expresó la alcaldesa.

Señaló que, en lo que va del 2025, se han recaudado más de 126 millones de pesos por concepto de impuesto predial, con el pago de más de 86 mil cuentas, lo que representa un aumento del 15% en comparación con el mismo periodo del 2024.

El punto de acuerdo aprobado señala que es una regla permanente de esta administración trabajar para el fortalecimiento y apoyo constante a la economía de la ciudad y de las familias neolaredenses.

Además, resalta que con una mayor recaudación, se incrementan las participaciones federales, lo que permite atender el rezago y mejorar los servicios públicos.

El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con las familias de Nuevo Laredo para seguir impulsando el desarrollo de la ciudad y exhortó a los contribuyentes a aprovechar este beneficio durante agosto para regularizar sus cuentas y contribuir al bienestar de todos.