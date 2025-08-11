El Dólar
Incauta CBP más de $433,000 en metanfetamina en el puerto de entrada de Laredo

El aseguramiento ocurrió en el Puente Colombia-Solidaridad

Agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional arrestaron al conductor y están investigando la incautación. [CBP/Cortesía]
Agencias

Laredo, Tx.— Oficiales de la Oficina de Operaciones de Campo de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, en el puerto de entrada de Laredo, incautaron metanfetaminas cuyo valor en la calle ascendía a más de 433.000 dólares.

“Felicito a nuestros oficiales de CBP por su excepcional vigilancia y compromiso con la protección de nuestra nación”, declaró Alberto Flores, director del Puerto de Entrada de Laredo.

“Su dedicación y meticulosidad fueron fundamentales para interceptar estos peligrosos narcóticos antes de que pudieran perjudicar a nuestras comunidades”, resaltó.

La incautación ocurrió el sábado 9 de agosto en el Puente Colombia-Solidaridad, cuando un oficial de la CBP remitió a un ciudadano estadounidense que conducía una camioneta Ford 2011 para una inspección secundaria. Tras una inspección canina y un sistema de inspección no intrusiva, los oficiales de la CBP descubrieron un total de tres paquetes con 21.7 kg de presunta metanfetamina entre sus pertenencias.

Los narcóticos tienen un valor en la calle de $433,009.

La CBP incautó los narcóticos y el vehículo.

