Atlético de Madrid ficha al internacional italiano Giacomo Raspadori del Napoli

El delantero de 25 años completó su reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años con el equipo español

Giacomo Raspadori celebra tras anotar un gol para el Napoli contra Genoa en la Serie A, el domingo 11 de mayo de 2025, en Nápoles. (Alessandro Garofalo/LaPresse vía AP)

MADRID.- El Atlético de Madrid adquirió al internacional italiano Giacomo Raspadori procedente del Napoli.

Se trata de la séptima adición del Atlético para la temporada 2025-26. El delantero de 25 años completó su reconocimiento médico y firmó un contrato de cinco años con el equipo español.

“El jugador italiano es un futbolista polivalente que puede jugar en todas las posiciones del ataque y también detrás de los delanteros”, destacó el Atlético en su anuncio el lunes.

No se divulgaron los detalles financieros del traspaso.

Raspadori firmó con el Napoli en 2022 y salió campeón de la Serie A con el club en su primera temporada. y nuevamente en 2024-25. Jugó 109 partidos con el Napoli y anotó 18 goles.

Debutó con la selección absoluta de Italia a los 21 años en 2021 y participó en la Eurocopa que conquistó Italia. Ha disputado 40 partidos con Italia, aportando nueve goles y seis asistencias.

El Atlético ha renovado a fondo su plantilla para la temporada, incorporando jugadores como Álex Baena, Johnny Cardoso, Thiago Almada, Matteo Ruggeri, Marc Pubill y Dávid Hancko.

El equipo de Diego Simeone terminó tercero en La Liga española la temporada pasada, detrás del Real Madrid y el campeón Barcelona. El Atlético comienza su campaña liguera este domingo con una visita al Espanyol.