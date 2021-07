Auto manejado por adolescente falla y termina ocasionando aparatoso accidente

Miles de pesos en daños y una persona lesionada, que no requirió traslado a un hospital, fue el saldo del percance.[Carlos Figueroa/Líder Informativo]

Miles de pesos en daños y una persona lesionada, que no requirió traslado a un hospital, fue el saldo del percance.[Carlos Figueroa/Líder Informativo]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una falla mecánica en el vehículo que conducía, provocó que un adolescente se pasará el alto en transitado crucero, causando un aparatoso accidente.

Miles de pesos en daños y una persona lesionada, que no requirió traslado a un hospital, fue el saldo del percance.

Jorge Luis, de 16 años, conducía un Honda Accord modelo 2006, placas de Texas, circulando de norte a sur sobre la avenida Pedro J. Méndez; iba en compañía de su madre.

Al llegar a la intersección con la calle Madero, el adolescente no pudo frenar y al ir pasando su unidad es impactada de costado, por el frente de otro vehículo.

Se trata de un Nissan Altima modelo 2005, placas de Texas, manejado por Yesenia, de 26 años, quien iba de poniente a oriente, contando con vía de preferencia. Su acompañante resultó herido y fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

“Hice alto y no me respondió el carro, porque me falla la transmisión” fue lo declarado por el adolescente a elementos de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, bajo supervisión de su mamá.