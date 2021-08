Aumentan los menores con males estomacales

NUEVO LAREDO, TAM. – Las altas temperaturas provocan un aumento de enfermedades como gastroenteritis en menores, informó Jorge Pérez Santos, director de hospital Materno Infantil en Nuevo Laredo

Señaló que con la temporada de calor algunos menores están presentando problemas de gastroenteritis. Y también se recomienda extremar cuidados para los adultos mayores.

“Esto es derivado de varios factores, entre ellos el calor, los alimentos que duran menos, consumir alimentos de dudosa higiene, el agua se escasea en algunos sectores y todo contribuye a que haya mayor número de gente afectada”, manifestó.

Manifestó que los más afectados son niños menores de cinco años, los padres de familia por ello deben estar al pendiente del lavado de manos para contrarrestar su curiosidad de llevarse todo a la boca.

“Si hemos tenido pacientitos con diarrea y deshidratados, pero no como otros años que yo veía las salas de pediatría llenas, ahorita tenemos semanas de no tener niños hospitalizados, seguimos teniendo la consulta, pero los niños responden al tratamiento, si tenemos pacientes hospitalizados, pero pocos por problemas de gastroenteritis, sin embargo, pedimos a los padres que no se confíen, porque en esta temporada aumentan”, aseguró Pérez Santos.