Aumentan accidentes viales durante agosto pese a campañas preventivas

Los horarios con mayor incidencia fueron entre las 13:00 y las 16:59 horas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

Los horarios con mayor incidencia fueron entre las 13:00 y las 16:59 horas. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Las llamadas “horas pico” durante el día y así como la inexperiencia al conducir por parte, principalmente de adolescentes, jóvenes y adultos mayores, fueron las causales de accidentes durante el mes de agosto.

Durante el mes de agosto de 2025, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo registró un total de 75 accidentes viales, cifra superior a los 68 incidentes contabilizados en el mismo periodo del año anterior. El reporte refleja un repunte en los percances, pese a las campañas de prevención impulsadas por las autoridades.

Los horarios con mayor incidencia fueron entre las 13:00 y las 16:59 horas, con 19 accidentes, y de 09:00 a 12:59 horas, con 18 casos. Estos lapsos coinciden con los picos de movilidad en la ciudad, lo que incrementa el riesgo en las vialidades. En contraste, la madrugada resultó menos peligrosa, al registrar solo 5 percances entre las 00:00 y las 04:59 horas.

En cuanto a los grupos de edad, los conductores de 21 a 25 años encabezaron la lista con 10 incidentes, seguidos por los de 16 a 20 años y los mayores de 61, ambos con 9 casos. Este dato coloca a los jóvenes y adultos mayores como los sectores más vulnerables al volante.

Las principales causas de los accidentes fueron el no respetar las señales de alto y el exceso de velocidad, con 15 casos cada una. Ambas conductas reflejan imprudencia y falta de atención, factores que continúan siendo un reto para la seguridad vial en la ciudad.

Pese al aumento en el número de percances, los lesionados disminuyeron de 14 en 2024 a 8 en este año. Sin embargo, el número de fallecimientos pasó de 2 a 3, lo que mantiene la preocupación por la gravedad de los hechos.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a la ciudadanía, en especial a los jóvenes, para reforzar la cultura de prevención y respetar el reglamento de tránsito. Recordaron que la responsabilidad al conducir es fundamental para reducir los riesgos y evitar tragedias en las calles de Nuevo Laredo.