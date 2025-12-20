Aumenta registro de cazadores en Nuevo Laredo, en temporada cinegética

Nuevo Laredo, Tam.- Como resultado de la estrategia de promoción turística y del trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, Nuevo Laredo tiene una de las mejores temporadas de cacería de su historia, superando ampliamente las cifras registradas el año anterior, informó Alfredo Guarneros, director de Turismo municipal.

El funcionario detalló que, por instrucciones de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, se brinda atención especial a los cazadores, principalmente a los extranjeros, a través del módulo instalado en el Puente Internacional II, donde personal de Turismo trabaja de manera coordinada con Migración, Aduanas y SEDENA, además de contar con traductor para facilitar los trámites y garantizar una experiencia ágil y ordenada.

“El año pasado cerramos con 2 mil 600 cazadores y hoy ya tenemos registrados más de 2 mil 500 cintillos, lo que nos confirma que vamos a superar por mucho los números anteriores. Nuestro objetivo era rebasar al menos en un 20 por ciento la cifra del año pasado y estamos seguros de que lo lograremos, incluso podríamos alcanzar fácilmente más de 3 mil cintillos en las diferentes especies durante esta temporada 2025-2026”, señaló Guarneros.

El director de Turismo destacó que Nuevo Laredo y su región se han consolidado como el principal destino cinegético del país, particularmente en la cacería del venado cola blanca, no solo por la calidad de las especies, sino por la hospitalidad de los propietarios de ranchos, trabajadores y la atención que brinda la ciudadanía en general, desde hoteles y restaurantes hasta comercios locales.

Guarneros explicó que a partir de esta semana, el periodo de llegada es clave debido a que a partir del 15 de diciembre inicia el periodo de celo, aunado a condiciones climáticas favorables como el frío y los cielos nublados, factores que incrementan la actividad del venado y hacen de estos días un momento ideal para la cacería.

Finalmente, adelantó que la derrama económica, que el año pasado fue cercana a los 15 millones de dólares, podría superar los 17 millones de dólares, es decir, un crecimiento de al menos el 20 por ciento, consolidando a la cacería como un motor económico estratégico para Nuevo Laredo y confirmando que la ciudad continúa superando las expectativas en materia de desarrollo turístico y económico.