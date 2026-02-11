Atienden y recuperan a perrita rescatada tras incendio en vivienda

La perrita ya inició tratamiento médico para diversas lesiones, incluyendo el manejo de úlceras, además de un esquema de alimentación con croqueta especializada para cachorros. [Carlos Figueroa/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Una perrita rescatada tras un incendio registrado en la calle Gutiérrez, a la altura de los domicilios 1210 y 1224, permanece bajo atención médica especializada con evolución favorable, informaron autoridades de la Dirección de Bienestar Animal.

El siniestro ocurrió recientemente en dicho sector de la ciudad y dejó como saldo el fallecimiento de un adulto mayor, además del rescate del animal, que fue localizado con signos evidentes de estrés y lesiones derivadas del incidente.

De acuerdo con el reporte oficial, la perrita, identificada como “Milagrito”, fue ingresada para valoración veterinaria, donde se determinó la necesidad de atención inmediata debido a su estado físico y emocional. Tras varios días de tratamiento, el animal presenta una mejoría gradual.

Las autoridades señalaron que la perrita ya inició tratamiento médico para diversas lesiones, incluyendo el manejo de úlceras, además de un esquema de alimentación con croqueta especializada para cachorros, lo que ha contribuido a una evolución clínica positiva.

Durante la evaluación oftalmológica se detectaron dos úlceras en cada ojo, por lo que actualmente recibe tratamiento especializado. La atención fue brindada con el apoyo de la doctora Alejandra, oftalmóloga veterinaria del centro Okami Pet Resort, quien otorgó la consulta de manera solidaria.

Asimismo, se informó que la perrita permanece internada, mantiene buen apetito y sus heridas continúan sanando de forma paulatina. Aunque la respuesta al tratamiento ha sido favorable, el pronóstico médico se mantiene reservado.

La Dirección de Bienestar Animal indicó que aún se requieren algunos medicamentos especiales para continuar con el tratamiento integral, por lo que se dará seguimiento puntual a la evolución del animal y se continuarán informando los avances conforme se desarrollen.