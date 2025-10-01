Atienden en IMSS a mujer por grave sobredosis de fármaco

La paciente de 67 años permanece en terapia intensiva; autoridades exhortan a buscar ayuda psicológica en líneas de emergencia y centros especializados

NUEVO LAREDO, TAM.- Una mujer de 67 años fue ingresada de emergencia al Hospital IMSS La Bandera de esta frontera, luego de ingerir alrededor de 90 pastillas de alprazolam, informaron autoridades.

La paciente fue identificada como Sonia “V”, originaria de Saltillo, Coahuila y residente de la colonia Los Fresnos. Paramédicos de Protección Civil realizaron el traslado tras recibir el reporte, señalando que el hecho ocurrió después de una discusión familiar.

En el hospital, agentes de la Policía Investigadora entrevistaron al médico Javier Antonio “G”, quien confirmó la sobredosis y reportó que el estado de salud de la paciente es delicado, permaneciendo en el área de cuidados intensivos.

De acuerdo con las autoridades, al momento del ingreso no se encontraban familiares presentes y no fue posible obtener la declaración de la paciente debido a su condición médica. Se mantienen abiertas las diligencias para el seguimiento del caso.

Las autoridades recordaron que el consumo excesivo de medicamentos controlados representa un riesgo grave para la salud, y subrayaron la importancia de solicitar ayuda profesional en situaciones de crisis emocionales o familiares.

En Nuevo Laredo, las personas pueden solicitar apoyo psicológico a través de la línea de emergencias 911, disponible las 24 horas, así como en el Línea de la Vida 800 911 2000, donde se brinda atención especializada en casos de crisis. También pueden acudir al Hospital General Solidaridad y al Centro de Salud Rector para recibir atención gratuita y orientación profesional.