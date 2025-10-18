Atiende Protección Civil más de mil incendios en Nuevo Laredo durante 2025

La mayoría de los siniestros ocurrieron en zacatales y viviendas; autoridades exhortan a evitar quemas y revisar instalaciones eléctricas

Se han registrado más de 500 incendios de zacatales, cifra que se incrementó considerablemente durante la temporada de verano. [Archivo/Líder Web]

NUEVO LAREDO, TAM.- Durante este año, la Dirección de Protección Civil y Bomberos ha atendido entre mil y mil 200 incendios en distintos puntos de la ciudad, informó su director, Humberto Fernández Diez de Pinos.

El funcionario detalló que se han registrado más de 500 incendios de zacatales, cifra que se incrementó considerablemente durante la temporada de verano. Además, se atendieron casi 200 siniestros en viviendas y más de 150 en vehículos, así como en basureros y neumáticos abandonados.

En el caso de los incendios en casas habitación, Fernández Diez de Pinos explicó que la principal causa ha sido el cortocircuito, derivado del mal uso o sobrecarga de las instalaciones eléctricas.

Agregó que otros siniestros se originaron por quemas mal controladas, colillas de cigarro mal apagadas y el efecto lupa provocado por botellas de vidrio o plástico abandonadas, que concentran la luz solar y generan calor. Estas condiciones, sumadas a los vientos cambiantes, favorecen la rápida propagación del fuego.

El director de Protección Civil recomendó a la ciudadanía no sobresaturar los contactos eléctricos, utilizar extensiones certificadas por Profeco y acudir a técnicos calificados para la instalación de aparatos de alto consumo energético.

Finalmente, reiteró el llamado a evitar las quemas a cielo abierto y mantener libre de maleza los alrededores de viviendas y terrenos baldíos, con el fin de prevenir incendios que pongan en riesgo la vida y el patrimonio.