Lyon pierde ante Niza y desaprovecha la oportunidad de liderar la liga francesa

El equipo siete veces campeón perdió 3-2 pese a dominar gran parte del partido, quedando a dos puntos del Paris Saint-Germain

LYON, Francia.- El Lyon, siete veces campeón de Francia, perdió la oportunidad de superar al Paris Saint-Germain en la cima de la Ligue 1 tras perder el sábado por segunda ronda consecutiva.

El Lyon podría haber tomado el mando dela liga francesa con una victoria en Niza después de que el PSG empató 3-3 en casa contra Estrasburgo, pero en su lugar cayó 3-2 a pesar de dominar durante largos períodos en la Riviera Francesa.

El visitante rápidamente se quedó atrás cuando el defensor de Niza, Melvin Bard, conectó con un buen centro de Sofiane Diop en el quinto minuto.

Lyon controló gran parte de la primera mitad y merecidamente igualó cerca de la media hora de juego con un cabezazo de Pavel Sulc.

Niza, sin embargo, aprovechó al máximo sus raras oportunidades y recuperó la ventaja cinco minutos después, ya que Diop pasó de proveedor a goleador con un buen remate desde un ángulo cerrado.

Ainsley Maitland-Niles tuvo una oportunidad con un penal, pero Yehvann Diouf de Niza detuvo su disparo.

Hicham Boudaoui selló la victoria anotando a los 55 minutos y Sulc descontó en el tiempo añadido para Lyon, pero no fue suficiente.

Niza terminó una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones y subió al octavo lugar, cuatro puntos detrás de Lyon, que quedó a dos del PSG.

Balogun en la mira

El delantero estadounidense Folarin Balogun anotó su segundo gol de la temporada en la liga para el Mónaco, que ocupa el quinto lugar, en un empate 1-1 en Angers.

Después de que ambos equipos no lograran un tiro a puerta durante la primera mitad, Balogun entró como a los 62 minutos, parte de los cambios realizados por el nuevo entrenador del Mónaco, Sébastien Pocognoli, que dieron resultado.

Balogun fue asistido en el borde del área por un toque brillante de otro suplente, Takumi Minamino, luego resistió el desafío de un defensor y disparó a ras al 72.

Mónaco, sin embargo, no pudo mantener la ventaja ya que el centrodelantero de 18 años Sidiki Cherif anotó su primer gol en la Ligue 1 con cuatro minutos restantes.

Más tarde, Marsella buscaba su quinta victoria consecutiva en todas las competiciones contra Le Havre.