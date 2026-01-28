Atacan a balazos a dos diputados opositores en Culiacán, Sinaloa

Los legisladores de Movimiento Ciudadano resultaron heridos en medio de la ola de violencia ligada al Cártel de Sinaloa.

Como parte del operativo, las autoridades localizaron un vehículo blanco que presuntamente estaría relacionado con el hecho. [X]

Como parte del operativo, las autoridades localizaron un vehículo blanco que presuntamente estaría relacionado con el hecho. [X]

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos diputados opositores fueron atacados a balazos en la ciudad de Culiacán, al noroeste de México, donde desde hace más de un año estalló una ola de violencia por una pugna entre dos bandos del Cártel de Sinaloa.

La agresión contra los dos congresistas ocurre a casi tres meses del asesinato a tiros del alcalde de la ciudad occidental de Uruapan, Carlos Manzo, que generó conmoción en el país y desató protestas en diferentes ciudades.

Sergio Torres y Elizabeth Montoya, ambos diputados locales por el partido minoritario Movimiento Ciudadano, resultaron heridos tras ser atacados a tiros en el centro de Culiacán, capital del estado de Sinaloa, informó la organización política.

El Gabinete de Seguridad federal dijo en un comunicado que Torres y Montoya sufrieron lesiones por disparo de arma de fuego y fueron trasladados a hospitales de Culiacán. En el hecho también resultó herido un escolta cuando trató de repeler la agresión.

La agresión contra los dos opositores fue confirmada por el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, quien indicó en su cuenta de X que las autoridades locales iniciaron un operativo de búsqueda y captura de los responsables y solicitó a la fiscalía estatal actuar con prontitud y celeridad en la investigación.

Como parte del operativo, las autoridades localizaron un vehículo blanco que presuntamente estaría relacionado con el hecho.

Al condenar el hecho, el dirigente de Movimiento Ciudadano y excandidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, expresó en las redes sociales que la “crisis de impunidad y violencia de México, y en particular de Sinaloa, ha rebasado todos los límites”.

Desde septiembre del 2024 se desató una sangrienta lucha entre el bando de “Los Chapitos”, que integran los hijos del exlíder condenado del cartel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, y el que conforman los seguidores del histórico capo detenido Ismael “El Mayo” Zambada.

La disputa se inició luego de la detención de Zambada que fue apresado en julio del 2024 junto a Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de “El Chapo”, quien admitió que le tendió una trampa a “El Mayo” y lo secuestró para llevarlo a Texas.

El gobierno federal ha enviado en los últimos meses más de 2.500 elementos de las fuerzas militares a Sinaloa para hacer frente a los grupos criminales que operan en esa región y que han resultado insuficientes para contener la violencia.

Los políticos mexicanos no han escapado de la violencia que golpea vastas regiones del país. Según cifras de la organización local Data Cívica –-que desde hace más de cinco años lleva registros de los casos de violencia política–- durante 2025 se cometieron 248 asesinatos de políticos, muy por debajo de la cifra de 2024 cuando se reportaron 346 homicidios de políticos.