Cae Real Madrid a repechajes de Champions tras derrota ante Benfica

Los merengues quedaron novenos, acompañados por PSG e Inter, y jugarán la fase de eliminación previa

Robert Lewandowski del Barcelona celebra con su compañero Marcus Rashford tras anotar en el encuentro ante el Slava Praga en la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)

Robert Lewandowski del Barcelona celebra con su compañero Marcus Rashford tras anotar en el encuentro ante el Slava Praga en la Liga de Campeones el miércoles 21 de enero del 2026. (AP Foto/Petr David Josek)

CIUDAD DE MÉXICO.- El Real Madrid acabó inesperadamente en los repechajes de la Liga de Campeones, víctima de su otrora técnico José Mourinho, y será acompañado en esa instancia por el vigente monarca Paris Saint-Germain.

Los merengues saltaron a la cancha del Estádio da Luz en el tercer lugar de la clasificación de 36 equipos. Y a pesar de dos goles de Kylian Mbappé, perdió el miércoles 4-2 ante Benfica para retroceder al noveno lugar, una posición por debajo de la zona de clasificación directa a los octavos de final.

Asombrosamente, Benfica logró meterse en los repechajes al quedar en el puesto 24 por diferencia de goles, gracias al gol de su arquero Anatoliy Trubin en el octavo minuto del tiempo de descuento. El ucraniano subió al área rival para conectar un dramático cabezazo ante un Madrid que había quedado con nueve jugadores tras las expulsiones de Raúl Asencio y Rodrygo.

El Madrid quedó fuera de los ocho primeros cuando Sporting Lisboa anotó en los descuentos para vencer 3-2 al Athletic Bilbao.

Sporting se unió a Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea y Manchester City entre los ocho primeros. El líder general Arsenal y el segundo Bayern Múnich habían avanzado de antemano.

El PSG y Newcastle comenzaron ambos entre los ocho primeros, pero empataron 1-1 en París, lo que hizo que ambos cayeran en la clasificación al 11mo y 12do lugar.

Otro que acabó en los repechajes fue el Inter de Milán, el subcampeón de la pasada edición, pese a su victoria 2-0 ante Borussia Dortmund.

El sorteo de los repechajes —para los equipos que se ubicaron del noveno al 24to lugar— será el viernes.