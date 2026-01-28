Hielo en autopistas deja a miles de conductores varados en Mississippi

Miles de vehículos quedaron varados por hielo y nieve, mientras continúan cortes de energía y labores de emergencia

Un árbol bloquea un camino días después del paso de una tormenta de hielo en Nashville, Tennessee, el martes 27 de enero de 2026. (AP Foto/Travis Loller)

JACKSON, Mississippi.- Las autoridades de Mississippi enviaron el miércoles a soldados de la Guardia Nacional, grúas y 135 barredoras de nieve para despejar el hielo y la nieve de dos autopistas interestatales donde los vehículos quedaron atascados desde el día anterior.

No se reportaron heridos, informó el Departamento de Seguridad Pública de Mississippi. Una conductora relató a The Associated Press que tuvo miedo de morir congelada en la autopista interestatal 22, donde su auto quedó atorado durante 14 horas antes de seguir a una camioneta para salir del embotellamiento y llegar a una gasolinera.

“Pensé que íbamos a morir allí”, declaró Samantha Lewis, de 78 años, quien realizaba un viaje por carretera con una amiga. “No había a dónde ir, nada que hacer, nadie que nos salvara”.

El cierre de autopistas en el norte de Mississippi se sumó a las penurias en un estado que aún atraviesa problemas para hacer frente a lo que las autoridades calificaron como su peor tormenta invernal en más de 30 años.

“Hay hielo y nieve por todos lados. Muchos árboles caídos. Esta tormenta fue peor que la histórica tormenta de 1994”, dijo el gobernador Tate Reeves en redes sociales el miércoles, mientras visitaba las áreas más afectadas.

Persisten los cortes de energía

Las condiciones empeoraban en zonas en donde aún se registran cortes de energía generalizados días después de que una tormenta invernal azotó buena parte de Estados Unidos, indicaron las autoridades. Más de 370.000 hogares y negocios seguían sin electricidad el miércoles en todo el país.

Más de 100.000 viviendas y negocios seguían sin luz en Nashville, Tennessee, donde la caída de árboles y tendido eléctrico bloqueó el acceso a algunas áreas. Trabajadores de servicios públicos necesitarán al menos hasta el fin de semana, y posiblemente más tiempo para restaurar la electricidad, declaró Brent Baker, vicepresidente del Servicio Eléctrico de Nashville.

Las temperaturas por debajo del punto de congelación persistirán hasta febrero en todo el este de Estados Unidos, según los meteorólogos, que señalaron la llegada de una nueva ola de aire ártico para el fin de semana y una creciente posibilidad de nevadas intensas en Virginia y las Carolinas.

El Servicio Meteorológico Nacional destacó que hay pocas posibilidades de nevadas significativas en lugares como Nashville, pero que las temperaturas del fin de semana alcanzarán cifras peligrosamente bajas.

Los cuerpos de emergencias en el condado de Alcorn, en el noreste de Mississippi, recibían “llamadas desesperadas” de personas atrapadas en sus hogares a las que se les agotan la comida, el agua, medicamentos y otros suministros, declaró Evan Gibens, director de la agencia de emergencias.

Los operadores, que han dormido en las oficinas desde el viernes, han atendido más de 2.000 llamadas de ayuda, estimó Gibens. Añadió que un refugio temporal con calefacción alberga actualmente a unas 200 personas.

“Estamos haciendo todo lo que podemos”, dijo Gibens.

Una noche “aterradora”

El Departamento de Transporte de Mississippi señaló el miércoles que los embotellamientos en sus autopistas interestatales comenzaron el martes, cuando los conductores empezaron a usar carriles exclusivos que la agencia había tratado de mantener abiertos para vehículos de emergencia. Los autos y camiones de carga comenzaron a quedarse atascados, señaló el portavoz de la agencia, David Kenney.

Las bloqueos en las autopistas dificultaban las labores de distribución de suministros de emergencia de la Agencia de Manejo de Emergencias de Mississippi. El portavoz de la agencia, Scott Simmons, dijo que sus conductores se vieron obligados a buscar rutas alternas para evitar los embotellamientos.

Lewis contó que ella y su amiga, Catherine Muldoon, conducían por Mississippi en un viaje de Florida a Oklahoma cuando se quedaron atrapadas en la I-22 alrededor del mediodía del martes. Los autos y camiones quedaron atascados en un carril que estaba parcialmente despejado. Pasaron más de medio día varadas, añadió Lewis, encendiendo el auto por periodos de 15 minutos cada hora para calentarse y luego apagándolo para conservar combustible. Finalmente, a eso de las 3:30 de la mañana del miércoles, siguieron a una camioneta por uno de los carriles cubiertos de hielo y llegaron a una gasolinera.

“Fue sumamente aterrador”, relató Muldoon. “Si no hubiéramos tenido las mantas y la ropa que teníamos, habría sido una situación desesperada”.

En la pequeña comunidad de Red Banks, Mississippi, las autoridades locales hicieron un llamado a personas con vehículos todoterreno para que asistan con la distribución de agua, alimentos, mantas o gasolina a los automovilistas varados, dijo Lacey Clancy, quien trabaja en una cafetería cerca de la I-22 y la carretera vecina 178.

“La autopista parece un estacionamiento” , dijo Clancy en una entrevista telefónica. “Mucha gente se ha quedado sin gasolina, abandonaron sus vehículos”.

Angie Gresham, que vive en Holly Springs, Mississippi, dijo que había cientos de vehículos varados en la I-22 y en las calles de la ciudad. Añadió que conductores de camiones varados visitaron tiendas y restaurantes —muchos de los cuales no tienen electricidad— en busca de comida y suministros.

“Sólo intentan sobrevivir”, dijo Gresham.

El Departamento de Seguridad Pública de Mississippi señaló en un comunicado que todos los vehículos de pasajeros fueron retirados de las autopistas a las 3 de la mañana del miércoles. Pero horas después aún había largas filas de camiones comerciales.

Soldados de la Guardia Nacional de Mississippi a bordo de grúas comenzaron a llegar al lugar la madrugada del miércoles. Los funcionarios estatales de transporte anunciaron el miércoles del envío de 135 barredoras de nieve para despejar las autopistas interestatales.