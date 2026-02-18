Asume González Durán nuevo período al frente de la AMPI Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- En un ambiente de unidad y compromiso con el crecimiento del sector inmobiliario, se llevó a cabo la toma de protesta, por reelección, de Manuel González Durán, como presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) sección Nuevo Laredo.

“Seguiremos con el compromiso de hacer sobresalir al gremio, trabajaremos para consolidar lo que viene siendo nuestra profesión y poder dar certeza y seguridad a los ciudadanos que, en algún momento, requieran de nuestros servicios. Ya que actualmente cualquier persona quiere vender o rentar sin formalizar y dar garantía a las personas, pero primero que nada daremos seguridad a nuestra profesión para dar una mejor atención y hacer más seguros a nuestros agremiados”, mencionó González Durán.

El acto protocolario contó con la presencia de la presidenta nacional de la AMPI, Jenny Altair Rivas Padilla, quien fue la encargada de tomar protesta al comité directivo reelecto.

Durante su mensaje, destacó la importancia de fortalecer la profesionalización del gremio, impulsar la capacitación constante y consolidar la confianza de la ciudadanía en el sector inmobiliario formal.

Asimismo asistió como invitado Carlos Germán de Anda, en representación de la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal, reiterando el respaldo del Gobierno Municipal al desarrollo económico de la ciudad y reconociendo el papel clave que desempeñan los profesionales inmobiliarios en el dinamismo de la frontera.

Para concluir, Manuel González Durán agradeció la confianza depositada nuevamente en su liderazgo, comprometiéndose a continuar trabajando en unidad, fortaleciendo la ética profesional y promoviendo oportunidades de inversión que contribuyan al crecimiento ordenado de Nuevo Laredo. La ceremonia reunió a empresarios, autoridades y miembros del sector, consolidando una nueva etapa para AMPI en la región.