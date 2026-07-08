Astros bajan al abridor Mike Burrows a Triple-A tras permitir 10 carreras

El lanzador abridor de los Astros de Houston, Mike Burrows, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)

El lanzador abridor de los Astros de Houston, Mike Burrows, lanza durante la primera entrada de un partido de béisbol contra los Nacionales de Washington, el lunes 6 de julio de 2026, en Washington. (Foto AP/John McDonnell)

WASHINGTON.- Los Astros de Houston enviaron al derecho Mike Burrows a Triple-A Sugar Land el martes, un día después de que permitió un máximo de su carrera de 10 carreras en una derrota 12-11 ante los Nacionales de Washington.

Burrows, que tiene marca de 4-9 con efectividad de 5,99, comparte el liderato de las Grandes Ligas en derrotas y está empatado en el tercer lugar en jonrones permitidos con 21. Permitió dos cuadrangulares el lunes, al convertirse en el primer Astro en tolerar 10 carreras desde que J.P. France lo hizo contra Boston el 24 de agosto de 2023.

El lanzador de 26 años ha trabajado la mayor cantidad de entradas del equipo esta temporada, con 94 2/3. Fue adquirido de Pittsburgh en diciembre como parte de un canje entre tres equipos que incluyó a Tampa Bay.

“Tratamos de generar más swings fallidos. Algo tiene que cambiar en la manera en que enfrenta a algunos de estos bateadores, intentando evitar parte de ese contacto sólido. Ha demostrado que es capaz de hacerlo, pero necesitamos ayudarlo a superar esto”, señaló el mánager de Houston, Joe Espada.

Burrows fue movido brevemente al bullpen el mes pasado y, en su regreso a la rotación, permitió una carrera con dos hits en seis entradas en Toronto el 24 de junio. Seis días después, cedió cuatro carreras en cinco entradas contra Minnesota antes de tener problemas el lunes.

“Tira muchos strikes, así que la capacidad de lanzar strikes está ahí. La cuestión es: ¿hasta dónde puede llegar con su repertorio y conseguir outs más rápidos?”, señaló Espada.

Espada indicó que Houston no ha definido sus planes de abridores para la serie de este fin de semana en Texas. Los Astros descansan el jueves, así que es posible que no reemplacen a Burrows en la rotación sino hasta después del receso del Juego de Estrellas.

Houston llamó desde Sugar Land al derecho Alimber Santa para ocupar el lugar de Burrows en el roster. Santa tiene marca de 0-1 con efectividad de 0,71 en ocho juegos con los Astros, incluido el haber lanzado las últimas dos entradas de un juego sin hits ni carreras combinado con Tatsuya Imai y Steven Okert en su debut en Grandes Ligas el 25 de mayo en Texas.