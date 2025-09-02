Asigna SET plazas a docentes de nuevo ingreso y para funciones directivas

Durante la ceremonia se contó con la presencia virtual de representantes de las diversas subsecretarías de Educación. [Agencias]

Durante la ceremonia se contó con la presencia virtual de representantes de las diversas subsecretarías de Educación. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.– Con base en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros, la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET) realizó la asignación del ciclo escolar 2025–2026 de los procesos de Admisión en Educación Básica y de Promoción a Funciones Directivas y de Supervisión en Educación Básica.

En una ceremonia virtual, Ernesto Saldaña Flores, titular de la Coordinación del Sistema para la Carrera de las Maestras y Maestros (COSICAMM) y representante de Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación, dirigió el protocolo en el que se asignaron 30 plazas a docentes de nuevo ingreso y 2 de responsabilidad directiva, mediante el proceso de promoción vertical.

Informó que el proceso de asignación tiene como objetivo garantizar que aquellos espacios generados en las instituciones educativas, por cualquier motivo, sean cubiertos por maestras y maestros capacitados, de manera que todas y todos los estudiantes cuenten con docentes en las aulas.

“Este evento se realiza en estricto apego a las leyes, normas y acuerdos, garantizando legalidad, transparencia y equidad en cada etapa, para que los mejores perfiles docentes fortalezcan la educación en nuestra entidad”, expresó.

Felicitó a quienes obtuvieron este reconocimiento como resultado de su capacidad y esfuerzo y recordó la gran responsabilidad que tienen en sus manos, pues serán formadores y guías de las nuevas generaciones de ciudadanos.

“Hoy, cada uno de ustedes asume una gran responsabilidad: formar a las niñas, niños y adolescentes que son el presente y el futuro de Tamaulipas y de México. Su vocación y compromiso son la base de la transformación educativa que todos deseamos”, enfatizó.

Como parte de este primer Proceso de Admisión en Educación Básica y de Promoción a Funciones Directivas y de Supervisión en Educación Básica, se otorgaron a maestras y maestros de nuevo ingreso 3 plazas en Educación Especial, 5 en Educación Preescolar, 21 en Educación Primaria, 1 en Telesecundaria y 2 de dirección en Educación Primaria como parte de la Promoción Vertical.

La realización de estos procesos de admisión y promoción docente refleja el compromiso de la Secretaría de Educación de Tamaulipas de garantizar que las maestras y los maestros tamaulipecos tengan las mismas oportunidades de ingresar al sistema educativo o de obtener una promoción, con el propósito de alcanzar una cobertura total y una educación de calidad, acorde con la visión que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya y que implementa Miguel Ángel Valdez García, secretario de Educación.

Durante la ceremonia se contó con la presencia virtual de representantes de las diversas subsecretarías de Educación, de la Oficina de Enlace de la SEP en Tamaulipas, del Órgano de Control de la Secretaría, de la Fiscalía Anticorrupción y de la representación sindical.