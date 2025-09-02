Da alcaldesa Carmen Lilia Canturosas arranque al ciclo escolar de TEC-Nuevo Laredo

Nuevo Laredo, Tam.- Con la ceremonia “Ponte la Camiseta”, el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo (ITNLD) dio inicio de manera oficial al ciclo escolar, en un evento encabezado por la presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, y el director de la institución Benito Sánchez Raya.

Durante este significativo acto, se entregó la camiseta institucional a los estudiantes de nuevo ingreso, un gesto simbólico que representa el sentido de identidad, unidad y pertenencia de la comunidad tecnológica.

“El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo es un orgullo para nuestra frontera. Hoy, al dar inicio a un nuevo ciclo escolar, refrendamos nuestro compromiso de seguir impulsando a la juventud, que con preparación y disciplina será protagonista en la transformación de nuestra comunidad”, expresó.

Por su parte, el director del ITNLD, Benito Sánchez Raya, resaltó que este evento representa más que el inicio de clases, al ser una celebración que motiva a los estudiantes a portar con orgullo los valores de la institución y comprometerse con su formación profesional, además agradeció a la presidenta municipal por todo el apoyo de infraestructura educativa que ha brindado durante su administración pública.

“Agradezco profundamente a nuestra presidenta municipal, Carmen Lilia Canturosas Villarreal, por las obras y el apoyo que ha destinado al Tecnológico de Nuevo Laredo, acciones que fortalecen nuestra infraestructura y garantizan mejores condiciones para la formación de nuestros estudiantes”, expresó Benito Sánchez Raya.

Fundado en 1964, el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo se ha consolidado como una de las instituciones educativas más importantes de la región, con una matrícula superior a 3 mil 500 estudiantes y una oferta académica que incluye 12 carreras presenciales, 2 en línea y una maestría en línea.

Con su misión de formar profesionistas líderes y competitivos, y su visión de contribuir al desarrollo tecnológico y sustentable de la comunidad, el ITNLD reafirma su compromiso con la educación de calidad en la frontera.