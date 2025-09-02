Tamaulipas rompe récord con más de 4.2 millones de visitantes en vacaciones de verano 2025

Las playas de La Pesca, en Soto la Marina, y Miramar, en Ciudad Madero, son las favoritas de los turistas. [Agencias]

Ciudad Victoria, Tam.- El periodo vacacional de verano 2025 en Tamaulipas rompió todos los récords, atrayendo visitantes que generaron una histórica derrama económica y alcanzando niveles sin precedentes de ocupación hotelera, informó el secretario de Turismo estatal, Benjamín Hernández Rodríguez.

Señaló que las y los visitantes se incrementaron en más de medio millón, al pasar de 3.6 millones de visitantes en el mismo periodo del 2024, a más de 4.2 millones de visitantes en las vacaciones de verano recién concluidas.

Hernández Rodríguez dijo que, en su visita al amplio abanico de destinos turísticos que ofrece Tamaulipas, un estado que lo tiene todo, los visitantes dejaron una derrama económica superior a los 3 mil 903 millones de pesos, de acuerdo con los datos del Sistema Estatal para la Afluencia Turística.

“Cada vez más personas voltean a ver a Tamaulipas por su infraestructura, conectividad, seguridad y por su múltiple variedad turística: desde turismo de naturaleza, aventura, sol y playa, reuniones y mucho más”, refirió el funcionario estatal.

Mientras que la ocupación hotelera fue buena, en algunos lugares se incrementó y en otros se mantuvo. En la zona de La Pesca fue del 96%; Gómez Farías se mantuvo en 84%; en Tula, Pueblo Mágico, osciló en el 81%; en la zona sur, 66.5%; Matamoros, 62%; Nuevo Laredo, 60%; Reynosa, 49%; y en Ciudad Victoria, del 46.75%.

El secretario de Turismo dijo que este incremento es producto del trabajo que impulsa el gobernador Américo Villarreal Anaya, en materia turística y que cuenta con el respaldo del gobierno federal de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Por último, precisó que entre los sitios más visitados se encuentran la majestuosa y galardonada Reserva de la Biósfera El Cielo, en Gómez Farías; las playas de La Pesca, en Soto la Marina, y Miramar, en Ciudad Madero; junto con el encanto de los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, que se convirtieron en imanes turísticos, porque “Tamaulipas Seguro te Enamora”.