Asciende Lens al liderato de la liga francesa con décima victoria consecutiva

Un gol de Wesley Saïd bastó para vencer a Auxerre y superar al PSG en la tabla.

Wesley Said tras anotar el primer gol de Lens ante Auxerre en la liga francesa, el sábado 17 de enero de 2026, en Lens. (AP Foto/Jean-Francois Badias)

LENS, Francia.- El extremo Wesley Saïd estampó un gol brillante para certificar la décima victoria consecutiva de Lens en todas las competiciones y colocarse en la cima de la clasificación de la liga francesa.

Lens derrotó el sábado 1-0 a Auxerre gracias al gol de Saïd, quien dominó con el pecho un centro de Malang Sarr al área y definió con una volea de zurda al rebote del balón. El tanto a los 65 minutos fue su octavo de la temporada.

Lens, que ganó su único título francés en 1998, se mantuvo un punto por delante del campeón defensor Paris Saint-Germain, que el viernes venció 3-0 a Lille.

Penúltimo en la clasificación, Auxerre no se dejó intimidar por la animada multitud y planteó una fuerte resistencia.

Después de un primer tiempo con escasas ocasiones, Lens mostró más intención y Matthieu Udol, asistido por Adrien Thomasson, estuvo cerca de romper el empate. El balón volvió a caer a Udol, quien disparó de nuevo solo para que el defensor Fredrik Oppegård tapase.

Lens siguió presionando y finalmente fue recompensado cuando Saïd anotó.

Control total

El Marsella mostró una exhibición de fuerza colectiva y ganó ante Angers, demostrándo porque se encuentra tercero ante un equipon de mitad de tabla por 5-2 antes de un enfrentamiento en la Liga de Campeones contra Liverpool la próxima semana.

La defensa de Angers se desmoronó rápidamente y Marsella lideraba 4-0 después de 40 minutos antes de que Amine Sbaï descontara para el anfitrión justo antes del descanso.

Amine Gouiri puso a Marsella en ventaja seguido de goles de Mason Greenwood y Hamed Traore. El extremo Timothy Weah añadió un cabezazo para culminar un movimiento colectivo elegante. Igor Paixao hizo el 5-1 a los 88 minutos y Jim Allevinah redujo la diferencia tras un contraataque.

Doble de Hidalgo

El delantero argentino Santiago Hidalgo comenzó en lugar del suspendido Emersonn y anotó dos veces para que Tolosa derrotase 5-1 a Niza. Fue la tercera victoria de Tolosa en cuatro partidos de la Ligue 1.

El nuevo fichaje Elye Wahi anotó para Niza .

Tolosa tiene 29 goles, su mejor total después de 18 jornadas desde 1998. El equipo marchaba séptimo en la clasificación, 17 puntos detrás de Lens .

El PSG se puso a tono para enfrentar a Sporting Lisboa la próxima semana en la Liga de Campeones con una convincente victoria sobre Lille el viernes. Ousmane Dembélé, ganador del Balón de Oro, firmó un doblete. Mónaco sufrió séptima derrota en ocho partidos, un 3-1 en casa ante Lorient.