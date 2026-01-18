Lidera argentino Pinto el Latin American Amateur tras brillante tercera ronda

Con 64 golpes, el argentino tomó ventaja mínima y dejó abierta la lucha por boletos a tres majors

LIMA, Perú.- El argentino Segundo Oliva Pinto hizo cinco birdies en un tramo de ocho hoyos el sábado, camino a un 64, seis bajo par, lo que le dio una ventaja de un golpe en el Latin American Amateur y preparó el escenario para una carrera por ver quién obtiene un lugar en tres majors este año.

Pinto hizo siete birdies en su ronda que le llevó de estar siete golpes atrás a liderar el campeonato tras 54 hoyos, que otorga al ganador un lugar en el Masters, el Abierto de Estados Unidos y el Abierto Británico este año.

Se ubica cinco bajo par, un golpe por delante de Eduardo Matarazzo de Brasil (66) y el argentino Andy Schonbaum, que ha jugado en todas menos una de las 11 ediciones de este evento. Schonbaum, el líder después de los primeros 36 hoyos, tuvo dos doble bogeys en los últimos nueve hoyos para un 72.

Virgilio Paz Valdés de Venezuela también tuvo un 64, igualando la puntuación más baja de esta semana en el Lima Golf Club. Está a dos golpes de distancia, junto con Eduardo Derbez de México (66), Mateo Pulcini de Argentina (70) y Erich Fortlage de Paraguay (70).

Siete jugadores están separados por dos golpes al entrar en la ronda final.