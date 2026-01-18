Remonta Bayern con goleada histórica y mantiene invicto en la Bundesliga

El equipo bávaro marcó cinco goles en el segundo tiempo para aplastar a Leipzig 5-1

Los jugadores del Bayern Múnich celebran con Jamal Musiala (10) tras la victoria 5-1 ante Leipzig en la Bundesliga, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

Los jugadores del Bayern Múnich celebran con Jamal Musiala (10) tras la victoria 5-1 ante Leipzig en la Bundesliga, el sábado 17 de enero de 2026. (AP Foto/Matthias Schrader)

CIUDAD DE MÉXICO.- Justo cuando parecía que Leipzig podría ser el equipo que propinase a Bayern Munich su primera derrota en la Bundesliga esta temporada, el conjunto bávaro encontró una marcha extra.

El Bayern anotó cinco goles en 38 minutos de la segunda mitad para aplastar el sábado 5-1 a Leipzig tras ir al descanso en desventaja por primera vez en la liga alemana esta temporada.

Harry Kane marcó su 21º gol en la Bundesliga en lo que podría ser una temporada récord, pero fue una tarea con cinco anotadores diferentes. El arquero Manuel Neuer también se destacó con atajadas cruciales mientras crecen las conjeturas sobre si Bayern extenderá el contrato del jugador de 39 años.

Jürgen Klopp, observando en su capacidad como jefe de fútbol global de Red Bull, se mostró complacido cuando el delantero brasileño Rómulo empujó al fondo de la red el centro de David Raum para adelantar a Leipzig en un dominante primer tiempo que acabó en desperdicio.

Los errores de Leipzig reflotaron a los visitantes. A los 50 minutos, Dayot Upamecano le ganó la posesión a Christoph Baumgartner y jugó para que Serge Gnabry anotara. Después, Ridle Baku se resbaló al intentar interceptar un centro, dejando a Kane con un remate a placer a los 67.

El Bayern acabó dándose un festín. Jonathan Tah (83), Aleksandar Pavlovic (85) y Michael Olise (88) facturaron los otros goles.

Para rematar, el mediocampista ofensivo Jamal Musiala salió del banco al final para su primer partido desde julio cuando se fracturó la pierna izquierda en la Copa Mundial de Clubes, y celebró con los fanáticos del Bayern después del pitido final.

Penal agónico salva a Dortmund

La victoria restauró la ventaja de 11 puntos del Bayern sobre Borussia Dortmund, que pasó apuros para vencer 3-2 al colista St. Pauli tras dejar escapar una ventaja de dos goles.

La multitud de Dortmund vitoreó el anuncio del árbitro de que la revisión de video mostró que Ricky-Jade Jones de St. Pauli efectivamente había cometido falta sobre Maximilian Beier dentro del área de penal, y se mostró jubilosa cuando Emre Can convirtió la pena máxima en el sexto minuto de tiempo añadido al final.

Hoffenheim en racha

El gol de tiro libre de Wouter Burger le dio a Hoffenheim la victoria 1-0 sobre Bayer Leverkusen, apuntalando sus aspiraciones de clasificarse a la Liga de Campeones. Hoffenheim ha perdido una vez en la Bundesliga desde octubre.

La racha de Fischer termina

El inicio invicto de Urs Fischer como técnico de Mainz terminó en su séptimo partido después de que Ragnar Ache de Colonia anotara dos veces en la remontada 2-1 que dejó a Mainz en el puesto 17.

Un cabezazo tardío de Moritz Jenz rescató el empate 1-1 para Wolfsburgo contra Heidenheim, que buscaba la victoria para salir de la zona de descenso.

Hamburgó desperdició una serie de oportunidades al empatar 0-0 con Borussia Moenchengladbach.