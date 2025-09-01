Arranca ciclo escolar 2025-2026 en Tamaulipas con entrega de útiles, uniformes y libros de texto

A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación presidió el evento inicial en Soto la Marina

El titular de la SET reiteró el compromiso del gobernador para que la educación sea el pilar de la transformación. [Agencias]

Soto la Marina, Tam.– A nombre del gobernador Américo Villarreal Anaya, el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, puso en marcha el ciclo escolar 2025–2026, en el que se entregaron más de 538 mil paquetes de útiles, 48 mil uniformes escolares y casi 4 millones de libros de texto gratuitos en el estado.

Durante el evento, Valdez García destacó que, por iniciativa de Américo Villarreal, el Gobierno de Tamaulipas destinó recursos propios para más de medio millón de paquetes de útiles escolares para todas las niñas y los niños de los 43 municipios de la entidad y, en 25 municipios, se repartieron 48 mil uniformes.

“Necesitamos realizar nuestro máximo esfuerzo, darlo todo por el aprovechamiento, el aprendizaje y para que la escuela sea el mejor espacio para una vida feliz, una vida saludable, una vida plena de conocimientos y de convivencia en armonía y paz”, dijo.

En la centenaria Escuela Primaria General Felipe de la Garza de esta ciudad, y acompañado por la presidenta municipal, Glynnis Georgina Jiménez Vázquez, el titular de la SET reiteró el compromiso del gobernador para que la educación sea el pilar de la transformación.

“Que este sea un gran ciclo escolar, lleno de esperanzas, éxitos y mucha felicidad para todos”, agregó.

Por su parte, Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE, dio a conocer que, gracias al apoyo del gobernador Américo Villarreal, este día también iniciaron actividades seis escuelas normales y cinco planteles de la Universidad Pedagógica Nacional.

“Todos los muchachos que quisieron abrazar la educación, gracias al doctor Américo, están recibiendo ya formación en las normales. Por eso me da mucho gusto hacerlo público: como dijo nuestra presidenta, en México no se puede privar a nadie de la educación, y eso es lo que está haciendo, con el ejemplo, Américo Villarreal”, expresó.

Al dar la bienvenida al evento, la alcaldesa de Soto la Marina, Glynnis Jiménez Vázquez, destacó los apoyos recibidos en obras y programas por parte del gobernador y por su cercanía con las familias de todo el municipio.

“Gracias a su liderazgo humanista, nuestro municipio avanza con esperanza, confianza y con la certeza de que Tamaulipas está construyendo un futuro más justo, próspero y solidario”, dijo.

También el director de la escuela, Alejandro Villarreal Ramírez, y el alumno Héctor Emmanuel Alonso Mora participaron en la ceremonia para agradecer la entrega de útiles y uniformes escolares.

“Nos comprometemos a redoblar esfuerzos y trabajar mucho más en nuestras aulas, a ser mejores compañeros, mejores alumnos y mejores hijos en nuestros hogares”, expresó el alumno de sexto año a nombre de sus compañeros.

En el evento estuvieron presentes la diputada Yuriria Iturbe Vázquez, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso; Nora Hilda de los Reyes, subsecretaria de Educación Básica; Saúl Rivera Martínez, en representación de la 48 Zona Militar; Silvia Vidal Villa, del Sector Naval La Pesca; Fernando Leal Ríos, secretario de Investigación y Posgrado, en representación del rector de la UAT; y Rosario Canchola González, presidenta de la Asociación de Padres de Familia, así como funcionarios de la SET, integrantes de la estructura sindical del SNTE y directivos y alumnos de otros planteles del municipio.