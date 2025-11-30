Arranca Café con Llamas con Perseo Romero como invitado inaugural

Romero, Restaurante, será el lugar donde cada semana se llevará a cabo Café con Llamas

El episodio está ya disponible en Llamas Comunicación, así como en YouTube, Spotify y Amazon Music, consolidando la estrategia multicanal que busca ampliar el alcance informativo y fortalecer la conversación pública desde una óptica local con impacto nacional.

El episodio está ya disponible en Llamas Comunicación, así como en YouTube, Spotify y Amazon Music, consolidando la estrategia multicanal que busca ampliar el alcance informativo y fortalecer la conversación pública desde una óptica local con impacto nacional.

Nuevo Laredo, Tam.- Llamas Comunicación abrió este fin de semana un nuevo frente de contenido con el lanzamiento de su podcast “Café con Llamas”, un espacio creado para analizar la actualidad con rumbo, sentido y voces estratégicas del sector empresarial, político, social y público de la región de Tamaulipas y de México, el cual también podrá verse a través de Líder Web.

En la emisión inaugural, el empresario Perseo Romero, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (CANIRAC) Nuevo Laredo, aseguró: “Los negocios de esta ciudad tienen futuro cuando se trabaja con visión, unidad y cercanía con la gente”.

Romero, Restaurante, será el lugar donde cada semana se llevará a cabo Café con Llamas, como una pieza clave para conectar conversación, liderazgo y buena plática.

El episodio está ya disponible en Llamas Comunicación, así como en YouTube, Spotify y Amazon Music, consolidando la estrategia multicanal que busca ampliar el alcance informativo y fortalecer la conversación pública desde una óptica local con impacto nacional.

Con esta producción, Llamas Comunicación y gracias al apoyo de Líder Web, avanza en su ecosistema de contenidos, robusteciendo una plataforma que seguirá sumando voces, contexto, análisis y diálogo directo con quienes están moviendo la agenda de la región, del estado y del pais.