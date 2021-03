Aprueban prisión de hasta dos años por maltrato animal

La reforma no considera cárcel a quien mate a un animal, sino a quien lo haga sufrir en forma intencional

CIUDAD MÉXICO.- La Cámara de Diputados aprobó reformas para castigar con prisión de hasta dos años de cárcel a quien intencionalmente maltrate e infrinja dolor a un animal vertebrado.

Con 444 votos a favor y uno en contra, se aprobó la reforma al Código Penal Federal en materia de sanción por maltrato animal, con la incorporación de los artículos 420 Bis 1 al 420 Bis 5.

Para sancionar el dolor animal, se prevé una pena de tres meses a dos años de prisión, y multa de 100 a 150 veces la Unidad de Medida y Actualización, a quien “dolosamente” cause sufrimiento a un animal vertebrado, sin que le provoque la muerte inmediata; le cause lesiones que pongan en peligro la vida del animal vertebrado; o cause lesiones o marcas permanentes.

En tanto, se aplicará una multa de 10 a 100 días, y de 60 a 180 jornadas de trabajo en favor de la comunidad, a quien dolosamente cause la muerte a un animal vertebrado.

También se prevén penas de 6 meses a dos años de prisión y multa de 100 a 150 veces la UMA vigente al que utilice a un animal con fines sexuales.

La reforma excluye de responsabilidad la muerte de animales o mutilación de un animal por resultado de actividades culturales, como podrían ser las corridas de toros, o cualquiera otra que sea lícita.

Tampoco será sancionada la muerte o mutilación de un animal que constituya una plaga; y por causa justificada y cuidado de un especialista o persona debidamente autorizada y que cuente con los conocimientos técnicos en la materia, como son los veterinarios zootecnistas o investigadores.

Marcar o herrar animales, cuando sean parte de un ganado no será sancionado, como tampoco su muerte para consumo humano.

Los delitos por maltrato animal se perseguirán por querella, salvo que se cometan por el propietario, custodio o poseedor del animal, o que el animal carezca de propietario, por lo que se perseguirán de oficio.

En la discusión de la propuesta, el diputado de Morena Samuel Herrera subió a tribuna con su perrita “Clarita”, rescatada por su hija y su esposa.

Resaltó que la reforma será celebrada por colectivos y agrupaciones protectoras de animales, porque por fin se castigará a quien dolosamente los lastime y mate.

El panista Eugenio Bueno señaló que era necesario establecer ya una regulación para proteger a los animales, debido a la alta incidencia de maltrato.

Recordó que 57 de cada 100 hogares tiene una mascota, pero México ocupa el tercer lugar a nivel mundial de maltrato animal.

El coordinador de los diputados del PRI, René Juárez, señaló que la vida de los animales debe cuidarse como la propia.

Indicó que los animales no tienen voz para poder denunciar sus agresiones, pero tienen el derecho a vivir dignamente.

“Por ello, nosotros debemos darles voz y protegerlos a través de este tipo de iniciativas.

“Con esta reforma, no solo coadyuvamos en la protección de la vida animal, sino también estaremos generando conciencia sobre los derechos que tienen todos los seres vivos”, expuso en la sesión de este martes.

La reforma se turnó al Senado, para su análisis y posible aprobación.

Por otro lado, los diputados también aprobaron reformas al Código Penal Federal para sancionar a quien se involucre o incite a peleas de perros contra cualquier otro animal.

El dictamen reforma el artículo 419 Bis para especificar el tipo penal de las peleas de perros.

Se prevé imponer penas de seis meses a 5 años de prisión, y el equivalente de 200 a 2 mil días de multa a quien involucre en una pelea a un perro contra cualquier otro animal, con fines recreativos; quien compre o venda perros con la finalidad de incluirlos en peleas con otros animales; y a quien transmita dichas peleas de perros por medios electrónicos.